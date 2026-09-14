Tin buồn: Nữ nghệ sĩ vừa qua đời sáng 14/9 vì xuất huyết não

Cả MXH bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ MC nổi tiếng này.

Sáng 14/9, tờ 163 đưa tin, nữ MC truyền hình quốc dân của Trung Quốc - Kính Nhất Đan vừa qua đời đột ngột do xuất huyết não. Con gái Kính Nhất Đan mới đây đã đăng cáo phó thông báo tin buồn trên tài khoản WeChat chính thức của nữ MC.

Con gái cho biết vào tháng 6 năm nay, Kính Nhất Đan bị xuất huyết não cấp tính tại quê nhà Cáp Nhĩ Tân. Tình trạng bệnh tiến triển rất xấu, sau đó nữ MC đã được chuyển đến Bắc Kinh nhập viện điều trị nội trú. Đến nay, Kính Nhất Đan đã không thể chiến thắng nổi bệnh tật và rời xa nhân thế ở tuổi 71.

Kính Nhất Đan vừa đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Ảnh: Sohu

Trong bài đăng mới đây, con gái Kính Nhất Đan cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã dốc lòng cứu chữa mẹ cô: “Đội ngũ y bác sĩ ở cả 2 bệnh viện đã dốc lòng dốc sức cứu chữa mẹ tôi. Họ vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm, đồng hành cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực tham gia trong suốt quá trình điều trị cho mẹ tôi”.

Đồng thời, con gái cố MC cũng bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả khắp Trung Quốc đã gửi những lời động viên chân thành tới gia đình cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua: “Trong khoảng gần 3 tháng qua, mẹ tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên từ mọi người. Chúng tôi cũng nhận được những lời thăm hỏi thân tình và sự quan tâm từ khán giả khắp nơi. Xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã thắp lên hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chúng tôi trong giai đoạn vô vàn khó khăn”.

Đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin nữ MC họ Kính đã rời xa nhân thế. Ảnh: 163

Kính Nhất Đan sinh năm 1955 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tới năm 1976, bà thi đỗ vào Khoa Phát thanh - Dẫn chương trình của Học viện Phát thanh Bắc Kinh (nay là Đại học Truyền thông Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp, Kính Nhất Đan làm phát thanh viên tại Đài Phát thanh Nhân dân Hắc Long Giang. Ở tuổi 28, bà đã quay lại trường cũ học lên thạc sĩ chuyên ngành phát thanh rồi tiếp tục ở lại trường giảng dạy.

Ở tuổi 33, Kính Nhất Đan gây bất ngờ khi quyết định rời bục giảng đại học và gia nhập đài CCTV vào năm 1988. Tại đây, Kính Nhất Đan lần lượt đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình chủ đạo, có lượt rating cao. Với tư cách người dẫn chương trình tổng hợp, bà đã tham gia các buổi phát sóng trực tiếp tại hàng loạt sự kiện trọng đại. Trong suốt sự nghiệp, nữ MC 3 lần giành giải thưởng Micro vàng dành cho người dẫn chương trình toàn quốc.

Tới năm 2015, Kính Nhất Đan chính thức nghỉ hưu sau khi hoàn thành số phát sóng cuối cùng cho 1 chương trình tin tức chủ đạo.

Tờ Bắc Kinh Nhật Báo đã đăng bài viết tri ân cho sự nghiệp dẫn chương trình lừng lẫy của Kính Nhất Đan. Trong bài viết, ký giả Bắc Kinh Nhật Báo khẳng định, nữ MC họ Kính chính là huyền thoại gắn liền với thời kỳ hoàng kim của ngành truyền hình tin tức ở Trung Quốc. Bà không chỉ là “gương mặt quen thuộc của CCTV” mà còn xây dựng lên 1 hình tượng người dẫn chương trình ôn hòa và kiên định trong lòng khán giả nhờ phong cách dẫn dắt lôi cuốn, độc đáo.