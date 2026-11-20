Người hâm mộ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên nổi tiếng này.

Sáng 20/11, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ - Larry Poindexter vừa đột ngột qua đời do bị xe tông. Nam diễn viên gặp nạn khi đang băng qua đường để lấy đồ ăn vào hôm 13/11. Tài tử được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi vào ngày 18/11.

Larry Poindexter trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 66. Nam ngôi sao ra đi để lại bà xã là giám đốc casting Carol Kritzer và 2 người con trai.

Trước khi qua đời, Poindexter đã nhập viện và đang chờ phẫu thuật do bị gãy xương sườn.

Larry Poindexter qua đời sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: People

Larry Poindexter sinh năm 1959 tại Dallas, là con trai của nhà thiết kế sân khấu từng đoạt giải Tony - H.R. Poindexter và nữ ca sĩ opera Sue Ann Erdman. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên truyền hình, Larry Poindexter từng là nghệ sĩ biểu diễn sân khấu thời đại học, tham gia các vở nhạc kịch, kịch nói tại Texas và Ohio.

Sau đó, Larry chuyển đến Los Angeles, làm việc với vai trò diễn viên kiêm nhà điều phối sản xuất cùng Franklin R. Levy và công ty Catalina Production Group.

Larry nhận vai diễn truyền hình đầu tiên hồi năm 1982 trong 1 tập phim A New Day in Eden và sau đó tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Happy Days hay CHiPs trên hành trình khẳng định tên tuổi.

Larry là con nhà nòi, xuất thân từ gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ảnh: People

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Larry đến vào năm 1984 khi nam nghệ sĩ được mời xuất hiện trong 8 tập phim Days of Our Lives với vai Ben Welch.

Gia tài phim truyền hình dài tập của Larry còn bao gồm 23 tập trong Santa Barbara và 12 tập ở bộ phim gây sốt 1 thời General Hospital. Ngoài ra, nam ngôi sao cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim như JAG (đài CBS), The Hard Times of RJ Berger (kênh MTV),...

Trên màn ảnh rộng, 1 trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Larry là trong bộ phim điện ảnh S.W.A.T. (2003) khi nam nghệ sĩ được diễn xuất bên cạnh các tên tuổi lớn bao gồm Samuel L. Jackson và Colin Farrell.

Nam diễn viên còn tham gia với vai trò khách mời trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách bao gồm Friends, Supernatural, Weeds và NCIS.

Xuyên suốt sự nghiệp, Larry hoạt động không biết mệt mỏi hơn 4 thập kỷ với gần 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ.

Bên cạnh làm diễn viên, Larry cũng thành công khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực sân khấu, được giới chuyên môn đánh giá cao, điều này được minh chứng qua việc nam ngôi sao từng giành giải Ovation - giải thưởng danh giá nhất của sân khấu kịch Los Angeles cho vở Reefer Madness. Chưa dừng lại ở đó, Larry từng giữ vai trò giám đốc sản xuất cho vở nhạc kịch Broadway mang tên The Cher Show, tác phẩm đã giành 2 giải Tony vào năm 2019.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với vai trò thủ lĩnh của ban nhạc The High Lonesome hồi thập niên 90. Còn nhớ Larry đã cùng ban nhạc phát hành album Feel Free to Do So vào năm 1995 và gặt hái được thành công đáng kể.