Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ này đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng.

Sáng 28/11, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ người Anh - Phil Barker (cựu thành viên ban nhạc Buzzcocks) vừa qua đời sau 5 năm chống chọi với bệnh ung thư. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào hôm 21/11 (theo giờ địa phương), để lại người vợ gắn bó với mình suốt 26 năm.

Trang web chính thức của ban nhạc Buzzcocks vừa đăng tải bài viết tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin Phil Barker đột ngột qua đời. Anh ấy đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ vào hôm 21/11/2026 tại đảo Wight (Anh) sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Phil gia nhập ban nhạc cùng người bạn thuở thiếu thời Tony Barber hồi năm 1992, và đã đồng hành cùng 2 giọng ca chính Pete Shelley - Steve Diggle trong suốt thời gian dài. Phil đóng vai trò không thể thiếu trong thành công của ban nhạc. Tới năm 2006, Phil đã chính thức rời Buzzcocks. Tất cả những gì đọng lại chỉ là những kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi được mọi người nhớ thương”.

Được biết, Phil trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 65, cái chết của nam ngôi sao đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng người yêu nhạc rock trên thế giới.

Phil Barker vừa qua đời sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: People

Sau khi nhận được tin dữ, Steve Diggle (thành viên ban nhạc Buzzcocks) đã đăng bài tưởng nhớ dành cho Phil Barker trên nền tảng mạng xã hội X và dành trọn buổi biểu diễn mới đây tại Florida để tri ân người đồng đội quá cố.

“Yên nghỉ nhé Phil Barker. Tôi vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp khi chúng ta đồng hành cùng nhau. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Phil. Tối nay, chúng tôi sẽ biểu diễn tại St. Petersburg, Florida và tôi sẽ dành toàn bộ đêm diễn này để tưởng nhớ anh ấy”, Steve Diggle không khỏi bàng hoàng đau xót khi hay tin Phil qua đời.

Cái chết đột ngột của Phil Barker đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp. Ảnh: People

Trước khi gia nhập Buzzcocks, Phil đã tạo dựng được tên tuổi trong giới nhạc punk khi tham gia ban nhạc Lack of Knowledge hồi đầu thập niên 80.

Trong suốt những năm tháng hoạt động, Buzzcocks đã trở nên nổi tiếng trên diện rộng với bản hit đình đám mang tên Ever Fallen In Love.

Phil là nhân tố chủ chốt tạo nên thành công của Buzzcocks trong thập niên 90 và đầu những năm 2000 sau khi gia nhập đội hình ban nhạc này trong năm 1992 cùng tay bass Tony Barber. Phil cùng ban nhạc phát hành 5 album phòng thu, sát cánh bên 2 thủ lĩnh Pete Shelley - Steve Diggle cùng người bạn thân Tony Barber trong những năm tháng huy hoàng của sự nghiệp.

Barker chính thức rời nhóm hồi năm 2006. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia ban nhạc dự án Stratford Mercenaries và biểu diễn cùng ban nhạc punk kỳ cựu DIRT.

Phil Barker có thâm niên hoạt động hàng chục năm trong giới giải trí. Ảnh: People