Tin buồn: Nam ca sĩ có bản hit quốc dân qua đời ở tuổi 41 vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Bạn gái vẫn luôn đồng hành bên nam ca sĩ này trong những ngày tháng cuối đời.

Sáng 1/11, tờ Sohu đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc - Ngô Ân, vừa qua đời trong ngày 30/10 sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Còn nhớ vào năm 2019 khi Ngô Ân vừa tròn 34 tuổi, anh đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tin tức này đối với nam ca sĩ và gia đình chẳng khác nào “sét đánh ngang tai”. Lúc bấy giờ, sự nghiệp âm nhạc của anh đang trên đà phát triển rực rỡ, loạt bản hit liên tục được ra mắt, các buổi hòa nhạc và lời mời biểu diễn ở các sự kiện lớn cũng ngày 1 nhiều. Thế nhưng ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, Ngô Ân lập tức gác lại mọi công việc dang dở, toàn tâm toàn ý bước vào quá trình điều trị. Anh tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, tiếp sau đó là hàng loạt đợt hóa trị dài đằng đẵng và đau đớn. Tác dụng phụ của hóa trị khiến nam ngôi sao bị rụng tóc, nôn mửa, đồng thời làm cho hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng. Chàng ca sĩ từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nhưng sau nhiều đợt hóa trị, có những thời điểm anh yếu ớt đến mức bước xuống giường cũng khó khăn.

Từ khi nhận chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vào năm 2019 cho đến khi qua đời, Ngô Ân đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Xuyên suốt 7 năm đó, anh đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, hóa trị, bị tái phát bệnh rồi ung thư di căn, hết lần này đến lần khác vào phòng mổ, không ít lần thoát khỏi cửa tử, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chiến thắng được bệnh tật.

Ngô Ân trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ảnh: Sohu

Trong suốt những năm tháng chiến đấu với ung thư, Ngô Ân không hề cúi đầu trước số phận. Anh vừa tích cực phối hợp điều trị, vừa ghi lại hành trình chống chọi với bệnh tật của mình, còn động viên những khán giả cũng đang mắc bệnh giống như mình đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh chia sẻ chế độ ăn uống, kinh nghiệm điều trị của bản thân lên mạng, thỉnh thoảng còn gảy đàn, ca hát, cho thấy bản thân mình vẫn đang nỗ lực sống từng ngày. Nhiều người hâm mộ bày tỏ rằng, chính nhờ tinh thần lạc quan cùng sự kiên cường của Ngô Ân mà họ mới có dũng khí đối mặt với bệnh tật của bản thân và người nhà. Có thể nói, Ngô Ân không chỉ là người nghệ sĩ chân chính mà còn dùng chính sức mạnh tinh thần của mình để sưởi ấm cho những người xung quanh.

Ngô Ân giữ tinh thần lạc quan trong suốt 7 năm chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Sohu

Về đời tư, lúc sinh thời Ngô Ân luôn sống rất kín tiếng. Nam ca sĩ và bạn gái Tiểu Trương gắn bó cùng nhau trong nhiều năm, cả 2 cùng nắm tay vượt qua những ngày tháng gian nan trên hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác của anh. Tiểu Trương luôn túc trực bên cạnh Ngô Ân, tận tình đưa nam ca sĩ đi chạy chữa thuốc thang khắp nơi, chăm lo cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ, là chỗ dựa vững chắc nhất của đàng trai trong lúc bạo bệnh. Vì lý do bệnh tình và quá trình điều trị ung thư kéo dài, cả 2 vẫn chưa thể tiến tới hôn nhân. Ngô Ân từng tâm sự rằng, điều nuối tiếc nhất của anh là không thể cùng Tiểu Trương có 1 mái ấm trọn vẹn.

Ngô Ân là 1 trong những nam ca sĩ có chất giọng dễ nhận biết nhất trong giới âm nhạc cổ phong Trung Quốc. Giọng hát của anh trầm ấm, ngọt ngào, âm trầm thì sâu lắng, còn âm cao lại trong trẻo.

Những năm đầu ra mắt sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, anh đã tích lũy được lượng fan đông đảo nhờ nhiều ca khúc tự sáng tác, rồi nhanh chóng trở thành nghệ sĩ âm nhạc cổ phong đình đám. Trong đó, ca khúc Nấu Rượu Nghe Mưa của Ngô Ân đã trở thành bản hit quốc dân, được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người yêu nhạc, đồng hành cùng năm tháng thanh xuân của biết bao thế hệ 9X, 10X.