Tin buồn đầu năm: Tài tử Lizzie McGuire qua đời ở tuổi 71

Page Six đưa tin nam diễn viên Robert Carradine của phim Revenge of the Nerds và Lizzie McGuire đã qua đời vào ngày 23/2 (giờ Mỹ). Ông hưởng thọ 71 tuổi. Anh trai Keith Carradine cho biết tài tử này đã tự kết liễu đời mình sau thời gian dài chống chọi với chứng rối loạn lưỡng cực.

Robert Carradine là thành viên của gia đình diễn viên nổi tiếng Hollywood, với người cha John cùng các anh em Keith - David đều là diễn viên. Sau cái chết của Robert, Keith Carradine cho biết gia đình ông muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng rối loạn lưỡng cực: “Chúng tôi hy vọng hành trình của ông ấy có thể soi sáng và khuyến khích mọi người xóa bỏ định kiến về bệnh tâm thần. Chúng tôi muốn mọi người biết điều đó, và không có gì phải xấu hổ cả. Đó là một căn bệnh đã đánh gục Robert, và tôi muốn tôn vinh ông ấy vì sự kiên cường trong cuộc chiến chống lại nó, và tôn vinh tâm hồn cao đẹp của ông ấy". Theo TMZ, Robert Carradine được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực sau khi anh trai David qua đời vì ngạt thở vào năm 2009 .

Robert Carradine qua đời vì tự kết liễu bản thân sau gần 2 thập kỷ mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Ảnh: Page Six

Robert Carradine sinh năm 1954, ra mắt năm 1972 qua bộ phim The Cowboys. Ông cũng có 1 vai diễn trong bộ phim tội phạm kinh điển Mean Streets của Martin Scorsese năm 1973. Năm 1978, Robert Carradine xuất hiện trong bộ phim chiến tranh Coming Home và nhận được đề cử Phim hay nhất tại Oscar.

Tên tuổi Robert Carradine thực sự bùng nổ với bộ phim hài Revenge of the Nerds, phát hành năm 1984, Bộ phim đã thành công vang dội, thu về 40 triệu USD tại phòng vé với kinh phí chỉ 6 triệu USD, và năm diễn biên tiếp tục xuất hiện trong 3 phần tiếp theo. Robert Carradine cho biết ông không hề nghĩ bộ phim lại thành công đến vậy.

Robert Carradine trong Revenge of the Nerds. Ảnh: Page Six

Thế hệ khán giả trẻ hơn biết đến Robert Carradine với vai diễn người cha Sam McGuire trong loạt phim truyền hình và phim điện ảnh Lizzie McGuire. Nữ chính của phim - Hilary Duff bày tỏ sự đau buồn khi bạn diễn cũ ra đi: “Điều này thật đau lòng. Thật khó để chấp nhận sự thật này. Gia đình McGuire tràn đầy sự ấm áp và tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm từ người cha màn ảnh. Tôi sẽ mãi biết ơn điều đó. Tôi vô cùng đau buồn khi biết Robert đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. Lòng tôi đau nhói vì ông ấy, gia đình ông ấy và tất cả những người yêu quý ôm ấy.”

Nam diễn viên Jake Thomas đóng vai con trai của Robert Carradine trong Lizzie McGuire cũng chia sẻ: “Hôm nay lòng tôi đau nhói. Tôi may mắn được quen biết Robert gần như cả đời. Và ông ấy là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Vui tính, thực tế, đôi khi cáu kỉnh, và luôn có chút lập dị. Ông ấy là một diễn viên, nhạc sĩ và đạo diễn tài năng. Nhưng hơn hết, ông ấy là người thân trong gia đình tôi. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi ở bên ông và gia đình ông trong suốt cuộc đời mình. Những khoảnh khắc vui vẻ, những lúc khó khăn, và rất nhiều tiếng cười. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy từ khi còn nhỏ. Và sau này, tôi nhận ra ông ấy cũng nghĩ tôi rất tuyệt. Vì vậy, tôi đoán là tôi đã làm điều gì đó đúng đắn trong mắt ông ấy”.

Hilary Duff - Jake Thomas bày tỏ sự đau buồn khi người cha màn ảnh của họ trong phim Lizzie McGuire qua đời. Ảnh: Page Six

Về đời tư, Robert Carradine lần đầu kết hôn với Susan Snyder năm 1974 và có con gái là nữ diễn viên Ever Carradine, với Susan Snyder vào năm 1974. Sau đó, ông kết hôn với Edith Mani và có thêm hai người con Marika và Ian, trước khi ly dị sau 25 năm chung sống. Khi Robert Carradine qua đời, các con đã dành những lời yêu thương ngọt ngào, kể lại kỷ niệm về ông lúc sinh thời.

