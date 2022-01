Tin buồn cho hội "nghiện" phim: Netflix chuẩn bị chặn người dùng chia sẻ tài khoản?

Chia sẻ tài khoản Netflix là một vấn nạn phổ biến kể từ những ngày đầu dịch vụ phát trực tuyến này ra mắt. Netflix – dẫu biết về điều đó và không thích nó cho lắm - nhưng công ty vẫn không có động thái cấm tiệt hành động này. Tuy nhiên thời gian tới, tình hình có thể sẽ thay đổi, theo BGR.



Thử nghiệm chặn người dùng chia sẻ tài khoản của Netflix

Vào tháng 3/2021, rất nhiều người dùng đã vô cùng hoang mang khi nhận được thông báo từ nền tảng này với nội dung "If you don’t live with the owner of this account, you need your own account to keep watching" (tạm dịch: Nếu bạn không sống cùng với người sở hữu tài khoản này, bạn cần tạo tài khoản riêng để tiếp tục xem).

Thông báo với nội dung "Nếu bạn không sống cùng với người sở hữu tài khoản này, bạn cần tạo tài khoản riêng để tiếp tục xem" của Netflix

Để loại bỏ thông báo, người dùng sẽ phải xác nhận tài khoản bằng email hoặc mã code. Trong trường hợp sau một khoảng thời gian nhất định, nếu yêu cầu xác thực không thành công, Netflix sẽ không cho phép người dùng truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên nền tảng của họ.

Trong một thông báo được đưa ra, người đại diện của Netflix cho biết: "Thử nghiệm này giúp chúng tôi xác định người sử dụng tài khoản Netflix có hợp lệ hay không."

Theo điều khoản của Netflix, một tài khoản chỉ có thể được chia sẻ với các thành viên trong gia đình: "Dịch vụ của Netflix hoặc bất cứ nội dung nào xem qua dịch vụ của chúng tôi dành cho cá nhân bạn và không phục vụ mục đích thương mại. Bạn không được chia sẻ với cá nhân khác ngoại trừ gia đình mình."

Theo điều khoản của Netflix, một tài khoản chỉ có thể được chia sẻ với các thành viên trong gia đình

Netflix thường không chia sẻ thông tin chi tiết về các thử nghiệm không thành công. Nói cách khác, nếu công ty hài lòng với một thử nghiệm tính năng, tính năng đó sẽ được tung ra cho tất cả người dùng Netflix trên toàn cầu. Điều đó có thể bắt đầu vào năm 2022 với tính năng chặn người dùng chia sẻ tài khoản.

Netflix sẽ thắt chặt việc người dùng sử dụng chung tài khoản?

Theo BGR, bẵng đi một thời gian dài, có vẻ như Netflix đang chuẩn bị đưa tính năng này đến toàn bộ người dùng trên thế giới, bắt đầu từ nước Ý.

Netflix có thể sẽ thắt chặt việc người dùng sử dụng chung tài khoản

Cụ thể, một số người dùng Netflix tại Ý đã phản ánh rằng họ nhận được thông báo xác minh tài khoản của Netflix khi sử dụng dịch vụ. Thông báo này có nội dung tương tự thông báo người dùng đã nhận được vào tháng 3/2021.

Dù Netflix không nặng vấn đề người dùng sử dụng chung tài khoản, tuy nhiên theo một báo cáo gần đây, Netflix được cho là mất 9 tỷ USD mỗi năm cho việc người dùng chia sẻ mật khẩu dùng chung.

Nếu Netflix thắt chặt việc người dùng sử dụng chung tài khoản, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể người dùng.

Tại Việt Nam, tình trạng chia sẻ tài khoản Netflix để dùng chung diễn ra cực kỳ phổ biến

Cho dù chia sẻ mật khẩu có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Netflix như thế nào đi chăng nữa, thì việc thực hiện hành động quyết liệt chống lại việc sử dụng chung tài khoản có thể mang lại kết quả không mong muốn cho nền tảng phát trực tuyến này, theo BGR nhận định.

Tại Việt Nam, tình trạng chia sẻ tài khoản Netflix để dùng chung cũng diễn ra cực kỳ phổ biến. Trên các hội nhóm "nghiện phim", bạn có thể dễ dàng bắt gặp những lời mời dùng chung tài khoản Netflix. Thậm chí, còn có những cá nhân chuyên cung cấp tài khoản Netflix dùng chung với mức giá từ 40.000 – 60.000 đồng/suất/tháng.