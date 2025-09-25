HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp: Từ chiều nay, miền Bắc mưa to đến rất to

Duy Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ chiều nay đến đêm mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/9, khi đang cách Quảng Ninh 40 km về phía đông, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió tối đa 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, sau khi đi vào Móng Cái, Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây, tiến sâu vào Đông Bắc Bộ và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0m; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng), Văn Lý (Nam Định) và Vũ Ninh (Hưng Yên) có gió giật cấp 6.

Từ chiều 25/9 – đêm 26/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to (80–180mm, có nơi >300mm).

Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp: Từ chiều nay, miền Bắc mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 10h hôm nay (Ảnh: NCHMF).

Cùng lúc này ở phía đông Philippines đang có bão Bualoi, khả năng vào Biển Đông trong đêm 26/9 trở thành cơn bão số 10.

Hiện tại, các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía bắc bộ hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi)

Phía cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra nhận định, khả năng bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Theo quy luật khí hậu, giai đoạn hiện nay bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

