Tìm thấy thông tin quan trọng trên thi thể nằm trong cốp xe “Hoàng tử gen Z showbiz”

Vào rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam), công chúng bàng hoàng trước thông tin phát hiện 1 thi thể đang phân hủy trong cốp xe của nam ca sĩ D4vd. Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất vào tuần trước và xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood, được kéo về bãi đậu xe. Người xung quanh vì ngửi thấy mùi hôi thối từ chiếc xe nên đã báo cảnh sát, và thi thể được tìm thấy ở cốp trước của xe.

Đến nay, cảnh sát thông báo kết quả điều tra cho thấy nạn nhân là 1 phụ nữ tóc đen gợn sóng, có hình xăm chữ "Suỵt" ở ngón tay trỏ phải. Thi thể đang phân hủy mạnh, cho thấy nạn nhân đã chết 1 thời gian dài trước khi được tìm thấy. Cô gái này mặc áo ống và quần legging đen cỡ nhỏ, đeo khuyên tai và vòng tay xích làm bằng kim loại màu vàng. Vì chỉ tìm thấy đầu và phần thân đã bị phân thành nhiều mảnh, nên hiện tại cảnh sát chưa thể xác định được tuổi tác, sắc tộc và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Về phía D4vd, nam ca sĩ thông báo hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để làm rõ chân tướng sự việc. Bất chấp vụ án nghiêm trọng, "Hoàng tử indie" Gen Z vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn trên toàn nước Mỹ, dự kiến sẽ dừng chân tại Milwaukee vào cuối tuần này.

D4vd có tên đầy đủ là David Anthony Burke, sinh ngày 28/3/2005 tại Queens, New York, Mỹ. D4vd nổi lên như một "hoàng tử Indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với Billie Eilish. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu một cách khá độc đáo. Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các video game của mình, tránh vi phạm bản quyền trên YouTube. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng ứng dụng BandLab để tạo ra các bản nhạc từ trong tủ quần áo của chị gái.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đầu năm 2025, anh đã phát hành album thứ hai mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một "sự tiến hóa" trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn anh.

Trong năm 2025, D4vd đã có màn trình diễn đáng chú ý tại Lễ hội âm nhạc Coachella, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông. Anh nổi tiếng với dòng nhạc "bedroom pop" và thường viết các ca khúc về tình yêu và cảm xúc, dù anh chưa từng trải qua cảm giác thất tình. D4vd chia sẻ rằng anh viết những ca khúc này để "chuẩn bị cho cảm xúc đó".

