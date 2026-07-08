Tìm thấy thi thể Trung tá CSGT mất tích sau vụ va chạm trên sông Soài Rạp

Chiều 8-7, UBND xã An Thới Đông (TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B., cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, sau hơn một ngày mất tích vì vụ va chạm giữa ca nô tuần tra và tàu chở dầu trên sông Soài Rạp.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m, gần khu vực sông Vàm Sát, thuộc xã An Thới Đông.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 7-7, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT đường thủy (PC08), Công an TPHCM điều khiển ca nô tuần tra, kiểm soát trên sông Soài Rạp.

Khi đến đoạn qua ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, ca nô tuần tra va chạm với một tàu chở dầu, khiến phương tiện bị lật. Hai cán bộ đi cùng bơi vào bờ an toàn, riêng Trung tá P.S.B. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau vụ việc, các lực lượng chức năng TPHCM đã lập Ban Chỉ huy tiền phương tại hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 ca nô chuyên dụng phối hợp với hàng chục tàu cá của ngư dân địa phương chia thành nhiều tổ tìm kiếm trên khu vực hạ lưu sông Soài Rạp. Sau hơn một ngày đêm tìm kiếm trong điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.