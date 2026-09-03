Tìm thấy thi thể nữ sinh rơi xuống sông

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích sau khi rơi xuống sông Đạ Dâng ở tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 3/9, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xác nhận lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể em N.N.B.H. (SN 2009, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà), mất tích sau khi rơi xuống sông Đạ Dâng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1 km.

Khoảng 19h ngày 1/9, người dân phát hiện một xe máy cùng đôi dép tại khu vực cầu Máng (thuộc thôn Tân Lin, xã Đinh Văn Lâm Hà) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, công an xã Đinh Văn Lâm Hà trích xuất camera và xác định nữ sinh H. rơi từ khu vực cầu Máng xuống sông Đạ Dâng.

Sau đó, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã huy động hơn 50 người thuộc các lực lượng, phối hợp với UBND xã Phú Sơn Lâm Hà và Đội CC&CCCH khu vực 17 tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời điểm này mưa lớn kéo dài khiến nước sông Đạ Dâng dâng cao, chảy xiết, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Đến chiều 3/9, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Đạ Dâng, gần cầu Đinh Văn, cách cầu Máng - nơi xảy ra sự việc khoảng 1 km. Thi thể nữ sinh được đưa lên bờ để phục vụ công tác xác minh, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.