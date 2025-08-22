HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới sông nhờ xe máy đỗ bên vệ đường

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG |

Thấy xe máy đỗ ở vệ đường ven sông Hữu Vi (xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông.

Chiều 22/8, lãnh đạo UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông Hữu Vi, trên bờ có chiếc xe máy cùng một số vật dụng của nạn nhân.

Tìm thấy thi thể Nam thanh niên dưới sông Hữu Vi , tỉnh Hưng Yên - Ảnh 1.

Từ chiếc xe máy đỗ ở vệ đường ven sông Hữu Vi (xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) với nhiều dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nam thanh niên ở dưới sông.

Theo thông tin ban đầu, trong sáng 22/8, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin kèm hình ảnh để nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm chủ nhân chiếc xe máy ở khu vực ven sông Hữu Vi, thuộc địa phận xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, người dân xã Nam Cường đi tập thể dục buổi sáng 22/8 bất ngờ phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius đỗ bên vệ đường, bên cạnh có áo khoác, dép và kính với nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi tìm kiếm quanh khu vực không thấy chủ nhân chiếc xe, người dân liền báo tin cho chính quyền địa phương.

Tìm thấy thi thể Nam thanh niên dưới sông Hữu Vi , tỉnh Hưng Yên - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương cùng với người dân tìm thấy thi thể nam thanh niên tại khu vực sông Hữu Vi, cách không xa nơi để xe máy.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Cường đã xác minh thông tin chủ xe là anh Lê Văn Th. (SN 1996, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Khi liên hệ với người nhà thì được biết anh Th. vẫn chưa về.

Chính quyền xã Nam Cường sau đó phát thông báo tìm tung tích của anh Th., đồng thời phối hợp cùng gia đình rà soát, tìm kiếm quanh khu vực sông Hữu Vi. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới sông, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nam nạn nhân nằm cách nơi để xe máy không xa.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an xã Nam Cường đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

