Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TP.HCM

Lương Ý |

Trong lúc ôm cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, hai cuộn thép hàng chục tấn từ xe đầu kéo rơi xuống đường, đè bẹp xe máy trước cửa hàng Điện máy Xanh.

Khoảng 12h30 trưa 22/8, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM – trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xảy ra sự cố xe đầu kéo làm rơi hai cuộn thép nặng hàng chục tấn xuống đường.

Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi đè bẹp xe máy tại TP . HCM - Ảnh 1.

Cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường đè bẹp xe máy. (Ảnh: Lạc Sơn)

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 72H-034.75 kéo theo rơ-moóc 72RM-001.xx, chở ba cuộn thép lớn lưu thông trên đường Hắc Dịch – Tóc Tiên, hướng về phường Phú Mỹ. Khi vào cua tại vòng xoay, hai trong số ba cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe.

Một cuộn trượt dài ra vệ đường rồi dừng lại, cuộn còn lại lao thẳng vào khu vực cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp chiếc xe máy dựng phía trước. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có ai đứng gần nên không gây thương vong.

Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi đè bẹp xe máy tại TP . HCM - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Lạc Sơn)

Nhân chứng cho biết sự cố xảy ra vào giờ trưa, khi lưu lượng phương tiện thưa thớt; nếu rơi vào giờ cao điểm, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có mặt điều tiết giao thông, phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

