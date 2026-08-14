Tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 321 bộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM , ngày 14/8, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 14/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 300 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại cả Khu A và Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Kết quả, lực lượng phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B.

Tính từ 23/6 đến hết 14/8, các lực lượng phát hiện, quy tập tổng cộng 321 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 182 bộ có di vật.

Trong số này 288 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trực tiếp đến kiểm tra công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trực tiếp đến kiểm tra công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kiểm tra tiến độ, nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị để tiếp tục tìm kiếm tại Khu A sau khi Bia tưởng niệm được di dời đến vị trí mới.

Việc tìm kiếm được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, khoa học, thận trọng và bảo đảm an toàn. Các lực lượng được yêu cầu phối hợp, tổ chức khai quật chính xác, không bỏ sót hài cốt, dấu tích và di vật của các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cũng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong quá trình tìm kiếm, quy tập thời gian qua.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đang được tiếp tục triển khai nhằm tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, đồng thời thu thập di vật và thông tin phục vụ việc xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ sau này.