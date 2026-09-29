HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm thấy nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ bất ngờ mất tích, gia đình bất ngờ khi biết lý do

Minh Tuệ
|

Công an đã tìm thấy anh Phan Văn Khải (là sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) được gia đình trình báo mất liên lạc cách đây hơn 10 ngày khi người này đang ở TP.Cần Thơ.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bàn giao Phan Văn Khải (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho Công an phường An Phú Đông để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, người thân của anh Khải tới công an trình báo về việc mất liên lạc nhiều ngày. Anh Khải sinh sống cùng người anh trai ở phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, TP.HCM). Gần đây, anh Khải đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào thời gian rảnh.

Chiều 16/7, anh Khải rời phòng trọ, mặc đồng phục xe ôm công nghệ và chạy xe về hướng TP.Thủ Đức cũ. Tối cùng ngày, người anh trai của anh Khải nhiều lần gọi điện nhưng không thấy em trai bắt máy.

Quá lo lắng, ngày 17/7, người này gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Sau khi nhận được thông tin, cha mẹ anh từ quê vào TP.HCM để cùng tìm kiếm anh Khải. Qua tìm kiếm không thấy nên người thân tới công an trình báo nhờ hỗ trợ tìm anh Khải.

Công an vào cuộc điều tra xác minh phát hiện anh Khải đang có mặt tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (phường Cái Khế, TP.Cần Thơ) nên đưa về làm việc. Tại đây, bước đầu Khải thừa nhận đã chủ động bỏ đi trốn gia đình và cắt liên lạc. 

Theo lời của Khải, nguyên nhân xuất phát từ việc Khải bị phát sinh nợ nần khoảng 150 triệu đồng nên không muốn cho gia đình biết. Khải không nghiện ma túy, không có tiền án, tiền sự. 

Hiện Phòng PC02 đã đưa anh Khải về TP.HCM, bàn giao cho Công an phường An Phú Đông và gia đình.

Chân dung Dũng Trọc Hà Đông và YouTuber 'Thật Mạnh'
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại