Chân dung Dũng Trọc Hà Đông và YouTuber 'Thật Mạnh'

Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực. Đồng thời, các đối tượng rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất nhằm tăng tương tác và độ nổi tiếng.

Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (58 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội, còn gọi là Dũng trọc Hà Đông), Phạm Tiến Mạnh (36 tuổi, trú Hưng Yên, còn gọi là Thật Mạnh) về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có 15 người khác.

Theo Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh (còn gọi là Thật Mạnh), Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Dũng trọc Hà Đông) thường xuyên đăng tải các đoạn video, phim ngắn trên mạng xã hội YouTube, Facebook có nội dung cổ súy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh (Ảnh: Bộ Công an).

Phạm Tiến Mạnh (36 tuổi), thường được biết đến với tên "Thật Mạnh", là người sản xuất nội dung, đạo diễn và diễn viên gắn với kênh YouTube "Đời TV".

Dân Trí dẫn thông tin từ Bộ Công an, Phạm Tiến Mạnh được xác định là người cầm đầu. Mạnh và Túy bàn bạc, thống nhất lập kênh “Đời TV” trên YouTube để sản xuất, đăng tải các phim ngắn thuộc thể loại kịch tính, gây sốc. Kênh được thành lập vào tháng 12/2015.

Tính đến ngày 28/9, "Đời TV" có khoảng 1,21 triệu người đăng ký, hơn 398 triệu lượt xem và 245 video. Nội dung của "Đời TV" chủ yếu khai thác thế giới giang hồ, băng nhóm, tù tội và những mâu thuẫn được giải quyết bằng đe dọa hoặc vũ lực.

Các phim, clip thường xuất hiện nhân vật được xây dựng theo hình tượng “đại ca”, “đàn em”, người có tiền án, tiền sự hoặc đang chấp hành án; đi kèm nhiều cảnh đánh nhau, trả thù, bắt nạt, uy hiếp và sử dụng ngôn ngữ tục tĩu.

Bên cạnh vai trò diễn xuất, Mạnh còn tham gia viết kịch bản, sản xuất và điều hành hoạt động của các kênh "Đời TV", "Thật Mạnh Entertainment".

Phạm Tiến Mạnh hay còn gọi là Thật Mạnh. (Ảnh: Facebook)

Trong khi đó, Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông, SN 1968, Hà Nội – đối tượng cộm cán có 2 tiền án), bị cáo buộc là 1 trong 3 đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Thông tin từ Tiền Phong cho hay, trước đây Dũng từng hoạt động bảo kê nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Khi mạng xã hội phát triển, Dũng trọc Hà Đông trở nên nổi tiếng trên Facebook và YouTube thông qua các video livestream bàn luận về “luật lệ giang hồ”. Dũng trọc Hà Đông có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật được biết đến là “giang hồ mạng” như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và Ngô Bá Khá (Khá Bảnh).

Trong đó, Dũng trọc Hà Đông từng nhận Khá Bảnh làm con nuôi, còn Huấn Hoa Hồng gọi người này là “thầy”. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ giữa Dũng và Huấn Hoa Hồng bị rạn nứt.

Dũng trọc Hà Đông. (Ảnh Facebook)

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Người dân, các nghệ sỹ, diễn viên tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ súy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền…

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.