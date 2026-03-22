HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm thấy "mẹ mìn" dì Mai, kẻ bắt cóc trẻ em gây ám ảnh sau hơn 20 năm lẩn trốn

Chi Chi |

Hình ảnh mô phỏng của "dì Mai" đã trở thành nỗi ám ảnh và là manh mối quan trọng trong suốt nhiều năm qua.

Ngày 21 tháng 3 năm 2026, phóng viên từ Công an thành phố Quảng Châu, Trung Quốc cho biết, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, "vụ án bắt cóc trẻ em của Trương Duy Bình và đồng bọn" đã đạt được tiến triển mang tính đột phá. Nghi phạm Tạ XX (nữ) đã bị bắt giữ, đây chính là nhân vật then chốt được biết đến với biệt danh "Mai Di" (Dì Mai) trong vụ án chấn động này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, nhiều trẻ em đã bị bắt cóc tại Tăng Thành (Quảng Châu), Bác La (Huệ Châu) và các khu vực lân cận. Sau khi vụ án xảy ra, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Đông đã liệt đây vào danh sách vụ án trọng điểm cần đôn đốc chỉ đạo.

Một tổ chuyên án liên hợp gồm ba cấp công an tỉnh, thành phố và quận đã được thành lập để triển khai công tác điều tra. Đến năm 2016, Trương Duy Bình cùng 4 đồng phạm khác đã bị bắt giữ. Trương Duy Bình thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em và khai nhận rằng toàn bộ số trẻ em bị bắt cóc đều được bán thông qua "dì Mai".

Bắt giữ dì Mai: Nghi phạm trong vụ án bắt cóc trẻ em gây ám ảnh 20 năm qua

Chân dung "dì Mai"

Hình ảnh mô phỏng của "dì Mai" từng được Công an Tăng Thành công bố và họa sĩ Lâm Vũ Huy phác họa lại đã trở thành nỗi ám ảnh và là manh mối quan trọng trong suốt nhiều năm qua. Mới đây, tổ chuyên án đã chính thức bắt giữ nghi phạm Tạ XX. Qua thẩm vấn, Tạ Mỗ Mỗ đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật về hành vi buôn bán trẻ em của mình.

Hiện tại, nghi phạm Tạ XX đã bị cảnh sát thực thi lệnh bắt giữ theo quy định của pháp luật. Vụ án vẫn đang được tiếp tục xử lý và mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan. Việc bắt giữ được "dì Mai" sau nhiều năm lẩn trốn mang lại hy vọng tìm thấy những đứa trẻ vẫn còn mất tích và sự an ủi lớn lao cho gia đình các nạn nhân.

Tags

bắt cóc

dì Mai

Mẹ mìn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại