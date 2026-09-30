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Tìm thấy chiếc ô tô nghi bị nước lũ cuốn trôi tại Đồng Nai

Văn Quân
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Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ô tô nghi bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long, TP. Đồng Nai.

Ngày 30/9, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Khu vực 10, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm chiếc ô tô của nạn nhân xấu số đã tìm thấy thi thể vào ngày 24/9.

Tìm thấy ô tô bị lũ cuốn tại Đồng Nai Sau nhiều ngày tìm kiếm - Ảnh 1.

Các lực lượng tham gia trục vớt chiếc ô tô nghi bị nước lũ cuốn trôi trước đó cùng nạn nhân xấu số (Ảnh: CACC)

Các lực lượng tổ chức rà soát trên diện rộng tại khu vực lòng hồ Xa Cát, các tuyến thoát nước và những vị trí nghi vấn, nơi có khả năng phương tiện bị dòng nước cuốn đến.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô tại khu vực lòng hồ Xa Cát, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Ngay sau khi xác định được vị trí phương tiện, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức trục vớt ô tô và tiến hành khám nghiệm theo quy định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 22/9, trên địa bàn phường Bình Long xảy ra mưa lớn. Nước từ các khu vực đổ về sông, suối với dòng chảy mạnh.

Khoảng 17h cùng ngày, tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng, nghi có người bên trong bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Long phối hợp PC07, lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm.

Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng, tổ chức rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu, những vị trí có dòng nước chảy mạnh và khu vực hồ Xa Cát để tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích.

Đến khoảng 9h ngày 24/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Theo Công an phường Bình Long, nạn nhân được xác định là chị T.T.B.L. (sinh năm 1980, ngụ tại TP. Đồng Nai).

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm chiếc ô tô. Đến sáng 30/9, phương tiện được phát hiện dưới lòng hồ Xa Cát, qua đó kết thúc công tác tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, xác minh và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tags

Đồng Nai

nước lũ

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