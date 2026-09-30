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Tìm thấy chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi cùng người phụ nữ sau 8 ngày

Minh Tuệ
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Sau khi tìm thấy thi thể nữ tài xế, các lực lượng phối hợp tại địa phương vẫn kiên trì rà soát khu vực lòng hồ. Đến trưa 30/9, vị trí chiếc ô tô màu trắng đã được xác định để phục vụ công tác khám nghiệm theo quy định.

Ngày 30/9, Công an phường Bình Long (TP.Đồng Nai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Khu vực 10, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở huy động đã tìm kiếm chiếc ô tô liên quan vụ việc nghi bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam.

- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện chiếc ô tô bị lũ cuốn trước đó. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/9, tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam (phường Bình Long), người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, chiếc ô tô màu trắng bị nước cuốn trôi là của bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc). Thân nhân bà L. cho biết, đã mất liên lạc với bà từ khoảng 17h ngày 22/9. Nhận tin, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai tìm kiếm.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt phương tiện và thực hiện công tác khám nghiệm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Công an cung cấp

Các lực lượng đã huy động phương tiện chuyên dụng, máy bay không người lái, tổ chức rà soát khu vực ngập sâu, các tuyến thoát nước và những vị trí có dòng chảy mạnh.

Ngày 24/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà L. tại khu vực hồ Xa Mát. Đến 10h40 ngày 30/9, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc ô tô tại khu vực lòng hồ Xa Cát, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Ngay sau khi xác định vị trí phương tiện, các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành trục vớt phương tiện và thực hiện công tác khám nghiệm theo quy định của pháp luật.

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Tags

nước lũ

Đồng Nai

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