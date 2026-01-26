Tôi phát hiện ra chuyện đó hoàn toàn tình cờ, theo cách mà nếu là tiểu thuyết chắc người ta sẽ bảo hơi cũ, nhưng đặt vào đời mình thì lại lạnh sống lưng.

Hôm đó tôi dọn phòng mẹ chồng, chúng tôi ở chung như vì bố mẹ chồng còn khỏe nên bình thường tôi không vào phòng bà. Song hôm đó tôi tổng vệ sinh nhà cửa, bà lại đi vắng nên tôi vào dọn luôn phòng bà. Thấy ngăn kéo tủ bị đóng lệch, tôi kéo ra đóng lại thì phát hiện bên trong rất nhiều hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng. Thời buổi bây giờ, lớp trẻ đều dùng chuyển khoản, nhưng mẹ chồng tôi không biết dùng điện thoại thông minh, nhà lại gần ngân hàng nên chắc bà ra đó chuyển tiền tại quầy.

Hóa đơn có cái thì từ tháng trước, có cái từ 2-3 tháng trước, tính thời điểm cũ nhất là từ hồi đầu năm. Đều chuyển đến một người lạ, cái tên đó tôi lục tung trong trí nhớ cũng không nhớ ra là anh chị em bạn bè họ hàng nào. Mẹ chồng tôi không phải người có giao thiệp rộng hay mua bán cái gì cần phải chuyển tiền đi như thế. Tôi quyết định hỏi thẳng bà vì sợ bà bị lừa.

Buổi chiều tối, tôi kéo mẹ chồng vào phòng, đưa cho bà xem tập hóa đơn và hỏi xem đây là ai? Bà mua bán gì mà lại chuyển nhiều tiền cho người ta thế? Liệu có phải lừa đảo không?

Mẹ chồng vội vã thanh minh rằng bà không mua gì, cũng không phải lừa đảo, bảo tôi cứ yên tâm nhưng tôi không yên tâm được. Tôi cố tình ép bà phải nói ra sự thật, nếu không thì tôi vẫn cứ gán vào việc bà đang bị người ta lừa mà không biết. Ban đầu mẹ chồng loanh quanh trả lời rằng gửi cho đứa cháu này đứa cháu nọ... tôi hỏi rõ con nhà ai, làm gì cần tiền mà bố mẹ không gửi, bà lại gửi...? Bà không trả lời được. Cuối cùng mẹ chồng đành trả lời thật. Thì ra chồng tôi có bồ.

Chồng tôi lỡ làm người ta có bồ, cô gái đó hiện đang mang bầu, đã từng đến tận nhà bắt vạ nhưng đúng lúc tôi đi làm nên không có nhà. Mẹ chồng tôi đành thay mặt chồng tôi gửi tiền trợ cấp cho cô gái đó để dưỡng thai và sinh đẻ.

Tôi ngồi đó, nghe mà tai ù đi, hóa ra người âm thầm giữ gìn gia đình này suốt 2 năm qua không phải chồng tôi, mà là mẹ chồng. Bà chọn cách gánh hết, che hết, xử lý mọi thứ sau lưng tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Giờ mẹ chồng cầu xin tôi tha thứ cho chồng vì anh cũng không qua lại với người phụ nữ kia nữa. Nhưng tôi không chịu nổi cú sốc này. Tôi nên làm gì đây?