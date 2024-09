Tìm thấy 33 thi thể trong một huyện, đã tiếp cận vị trí xe khách bị cuốn trôi để tìm các nạn nhân còn lại

Theo thông tin trên báo Cao Bằng, tính đến 11h trưa 11/9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thêm được 4 thi thể nạn nhân tại những điểm sạt lở trên địa bàn xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

Sáng cùng ngày, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tiến hành tìm kiếm dọc bờ suối, đến khoảng 10h đã tiếp cận được vị trí xe khách 29 chỗ bị vùi lấp để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đến thời điểm này, đã tìm thấy 33 thi thể nạn nhân, 15 người bị thương, còn 19 người mất tích tại điểm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành.

Trước đó, vào rạng sáng 9/9, ôtô khách chạy trên quốc lộ 34 theo hướng từ huyện Bảo Lâm đi TP Cao Bằng. Khi đến xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xe bị đất đá tràn xuống vùi lấp, sau đó tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng suối ven đường.

Xe khách mắc lại cách vụ sạt lở khoảng gần 1 km về hướng Bảo Lạc trong tình trạng vỡ nát trơ khung. Ảnh: Page Cao Bằng

Hiện nay, trời tiếp tục mưa to, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tập trung lực lượng, máy móc tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại các điểm sạt lở xóm Khuổi Ngọa, Lũng Lỳ, xã Ca Thành. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, mưa to, có nguy cơ sạt lở tiếp, nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại xóm Lũng Lỳ gặp rất nhiều khó khăn.

Các lực lương cứu nạn, cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân tại điểm sạt lở Lũng Lỳ, xã Ca Thành. Ảnh: Báo Cao Bằng