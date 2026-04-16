Tìm thân nhân bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa Đại Bi ở Bắc Ninh

Theo thông tin từ UBND phường Hạp Lĩnh, khoảng 17h ngày 13/4, người dân phát hiện một bé gái khoảng 4–5 ngày tuổi, chưa rụng rốn, bị bỏ lại trên ghế đá trong khuôn viên chùa Đại Bi, tổ dân phố Thượng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiếp nhận vụ việc và bàn giao cháu bé cho đại diện chùa Đại Bi tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Qua kiểm tra ban đầu, bé có sức khỏe ổn định, không phát hiện dấu hiệu dị tật. Khi được phát hiện, cháu bé nặng khoảng 3,2 kg, được quấn trong khăn nỉ màu kem, mặc áo và quần màu xanh, kèm theo một tờ giấy ghi thông tin về ngày sinh.

UBND phường Hạp Lĩnh thông báo, ai là thân nhân của cháu bé, đề nghị đến trụ sở UBND phường, số 39, đường Nguyễn Thủ Tiệp hoặc liên hệ trực tiếp với chùa Đại Bi để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục khai sinh cho cháu bé theo quy định.

Trường hợp có cá nhân, tổ chức xin nhận nuôi, UBND phường sẽ phối hợp với đơn vị đang chăm sóc cháu để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.