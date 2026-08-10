Tìm ra 3 quán quân "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" sau đêm chung kết mãn nhãn

Trần Ngọc Bảo Lan, Hán Yu Triệu Vy và nhóm ALNOS Studio lần lượt giành ngôi vị Quán quân ở ba bảng thi của Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026.

Tối 9/8, Đêm Chung kết cuộc thi Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, quy tụ những tài năng nhí nổi bật đã vượt qua các vòng tuyển chọn để bước vào sân khấu cuối cùng. Trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả, các thí sinh và nhóm thi đã mang đến một đêm trình diễn giàu màu sắc, được đầu tư công phu và thể hiện rõ sự tiến bộ qua từng vòng thi.

Mở màn Đêm Chung kết là tiết mục múa giàu cảm xúc của hai Đại sứ chương trình Ruby Tâm Nhi và Subin An Khuê, mang đến những khoảnh khắc mở đầu đầy ấn tượng, giàu tính nghệ thuật và tạo nên không khí đặc biệt cho sân khấu Nhà hát Âu Cơ.

Đại sứ Ruby Tâm Nhi và Subi An Khuê múa bài Đồng Dao

Điểm nhấn của Đêm Chung kết là chất lượng chuyên môn đồng đều của các tiết mục. Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ những nghệ sĩ, biên đạo, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và những gương mặt có sức ảnh hưởng như NSƯT Phan Lương, diễn viên múa Nguyễn Đức Hiếu, Thạc sĩ Bùi Tuấn Anh, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Cù Thị Trà...

Các giám khảo đảm nhiệm vai trò đánh giá, góp ý và tìm kiếm những nhân tố nổi bật của cuộc thi. Trên sân khấu Nhà hát Âu Cơ, các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, tư duy trình diễn, cảm xúc và cá tính nghệ thuật riêng.

Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026 được tổ chức với ba bảng thi, gồm bảng thí sinh từ 05 đến 10 tuổi, bảng thí sinh từ 10 đến 15 tuổi và bảng dành cho các nhóm thí sinh. Ở mỗi bảng, cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt khi các gương mặt bước vào Chung kết đều là những thí sinh được đánh giá cao về năng khiếu và có quá trình chuẩn bị nghiêm túc.

Sau những màn tranh tài mãn nhãn, Ban Giám khảo đã lựa chọn được ba gương mặt và tập thể xuất sắc nhất. Trần Ngọc Bảo Lan giành Quán quân bảng 05–10 tuổi; Hán Yu Triệu Vy trở thành Quán quân bảng 10–15 tuổi; trong khi ALNOS Studio xuất sắc giành Quán quân bảng các nhóm thí sinh.

Quán quân Hán Yu Triệu Vy

Quán quân nhóm Alnos Studio

Quán quân Trần Ngọc Bảo Lan

Bên cạnh ba ngôi vị cao nhất, các giải thưởng Vũ công nhí triển vọng, Nhóm vũ công nhí triển vọng, Giải Nhì và Giải Ba cũng được trao ở từng bảng, ghi nhận những phần trình diễn nổi bật và hành trình nỗ lực của các thí sinh.

Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, Đêm Chung kết Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026 còn cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận nghệ thuật của thế hệ vũ công trẻ. Từ múa dân gian, múa đương đại đến những màn trình diễn kết hợp nhảy hiện đại, các thí sinh đã mang đến một sân khấu nhiều màu sắc, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ với Hội đồng Ban Giám khảo và hàng trăm khán giả có mặt tại Nhà hát Âu Cơ.

Các tiết mục trình diễn trong đêm chung kết

Khép lại đêm Chung kết là màn trình diễn bộ sưu tập “Điệu Em Lên Bản” của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Những thiết kế mang cảm hứng văn hóa vùng cao được giới thiệu trên sân khấu, tạo nên màn kết giàu màu sắc cho một đêm hội của nghệ thuật và thời trang dành cho các tài năng nhí.

Đêm Chung kết khép lại cũng là lúc hành trình Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026 chính thức tìm được những chủ nhân xứng đáng cho các ngôi vị cao nhất. Với những gì đã thể hiện, các thí sinh không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn cho thấy một thế hệ tài năng trẻ giàu đam mê, tự tin và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.