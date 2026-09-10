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Tìm người xuất hiện trong camera ghi nhận vụ tai nạn chết người ở TPHCM

Nguyễn Dũng
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Hơn hai tuần sau vụ tai nạn khiến nam thanh niên 20 tuổi tử vong trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát thông báo tìm người liên quan hoặc biết thông tin về những người xuất hiện trong hình ảnh camera để phục vụ điều tra.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ “Tai nạn giao thông” xảy ra khoảng 6h40 ngày 26/8, trước nhà số 1107 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời điểm trên, anh T.G.H (SN 2006) điều khiển xe máy Yamaha Sirius lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ phà Cát Lái đến vòng xoay Mỹ Thủy.

Khi đến trước nhà số 1107 Nguyễn Thị Định, xe máy do H. điều khiển va chạm với dải phân cách cứng giữa làn đường dành cho xe máy và làn dành cho ô tô.

Sau va chạm, H. ngã sang làn đường ô tô. Cùng thời điểm, xe đầu kéo mang biển số 61H-066.06 do anh T.V.T (SN 1989) điều khiển lưu thông cùng chiều đi tới và va chạm với H. khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu được đăng tải ngay sau tai nạn cho biết sự việc xảy ra tại khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái vào giờ cao điểm sáng 26/8. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã trích xuất dữ liệu camera hành trình của xe đầu kéo và ghi nhận hình ảnh những người có liên quan.

Hình ảnh ghi nhận người liên quan vụ tai nạn công an đang tìm.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị những người xuất hiện trong hình ảnh được công bố hoặc người biết thông tin về những người này liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để làm việc, xác định diễn biến vụ tai nạn.

Thông tin liên quan được tiếp nhận tại Đội Điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

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