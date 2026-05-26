HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm người thân bé trai bị bỏ rơi lúc 5 ngày tuổi ở Tây Ninh

Hải Đường
|

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương tìm kiếm cha mẹ, người thân một bé trai bị bỏ rơi.

Ngày 26-5, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm thời tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Tìm người thân bé trai sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Tây Ninh

Trước đó, cháu bé đã được UBND xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh làm các thủ tục bàn giao cho trung tâm vào ngày 22-4.

Theo đó, bé trai khoảng 5 ngày tuổi, cân nặng 3,4 kg. Tình trạng sức khỏe của bé khi tiếp nhận da niêm mạc hồng hào, chưa cắt dây rốn.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin xác định được cha mẹ đẻ cũng như thân nhân của bé. Cháu bé đang được các nhân viên y tế và bảo mẫu tại trung tâm chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo mọi thông tin liên quan đến cháu bé, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Hẻm 37, đường 786, khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: 093.8244.840 (gặp bà Nguyễn Ngọc Thảo) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo sau thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày phát đi thông báo này, nếu không có người thân đến nhận lại cháu bé, trung tâm sẽ tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận chính thức, lập hồ sơ nuôi dưỡng hoặc các thủ tục pháp lý liên quan cho trẻ theo đúng quy định hiện hành.

Miền Bắc sắp có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại