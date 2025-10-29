Tối 29/10, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà ( TP Huế ), xác nhận lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh T.H.V.M. (18 tuổi, sinh sống tại phường Hương Trà) lái xe máy hiệu Sirius chở theo anh B.H.N.L. (18 tuổi, sinh sống tại phường Hương Trà). Khi cả hai di chuyển trên Quốc lộ 1A, đến đoạn qua khu vực cây xăng (gần Km808+400, phường Hương Trà), do đường ngập sâu, nước chảy xiết, cả hai người cùng xe máy bị cuốn xuống cống.

Anh L. may mắn bơi được vào bờ, còn anh M. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng xã Đan Điền tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước chảy mạnh, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 29/10, lực lượng chức năng xã Đan Điền (TP Huế) vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm anh T.T.H. (35 tuổi, sinh sống tại TP Huế) bị mất tích từ hai ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 27/10, anh H. bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).

Dù lực lượng chức năng đã rà soát dọc tuyến sông và các cửa cống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Một người mất tích khác tại địa bàn là nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ (phường Thanh Thủy). Ngay sau khi nắm bắt tình hình, chiều cùng ngày, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, cứu nạn.