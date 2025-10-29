Chiều 29-10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, cho biết Trạm y tế xã vừa tiếp nhận 5 trường hợp bị thương do sạt lở đất và cây đè, từ xã Trà Giáp chuyển sang. Trong đó, có 3 trường hợp bị thương nặng (2 người được tiên lượng rất nặng).

Cấp cứu các bệnh nhân tại Trạm Y tế xã Trà Tân

Đáng chú ý, điều kiện cứu chữa cho các nạn nhân cực kỳ khó khăn do mất điện, xã phải mượn máy nổ của Công an xã và trường học gần đó để nạn nhân thở ô xy và sơ cứu ban đầu. Biện pháp cứu trợ càng khó khăn khi Quốc lộ 40B đang bị chia cắt, chưa thông đường.

Clip: Các nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế xã Trà Tân cấp cứu

Lãnh đạo UBND xã Trà Tân cũng đã báo cáo sự việc lên nhóm Phòng chống thiên tai của TP Đà Nẵng và xin hỗ trợ khẩn cấp từ thành phố.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Giáp, trên địa bàn xã có 4 người bị sạt lở đất bị thương nặng đang đưa đi điều trị tuyến trên (Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Tuấn Ty và 2 người bị thương nhẹ trú tại thôn 3, xã Trà Giáp).