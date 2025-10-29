Video khối Trầm Hương “Rồng Ngậm Ngọc”
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, giữa hàng trăm gian hàng sầm uất và rực rỡ sắc màu, một gian trưng bày nhỏ đến từ Quảng Trị bỗng trở thành tâm điểm chú ý nhờ một khối trầm hương kỳ lạ có hình dáng con rồng ngậm ngọc.
Chủ nhân của tác phẩm, anh Định chia sẻ rằng; khối trầm này được một người dân phát hiện trong rừng Quảng Trị vào năm 2013.
Khi nhìn thấy hình dáng đặc biệt – uốn lượn như thân rồng, phần đầu nhô cao, miệng như đang ngậm viên ngọc – anh đã ngay lập tức bị cuốn hút và mua lại.
Sau khi sở hữu, anh mời nghệ nhân khắc tỉa nhẹ để tôn lên nét đẹp tự nhiên, giữ nguyên những đường vân gỗ và thế rồng uốn lượn hùng dũng.
Nhờ vậy, tác phẩm “Rồng Ngậm Ngọc” vừa mang vẻ hoang sơ của núi rừng, vừa toát lên thần thái linh thiêng, quyền uy.
Từ thân gỗ, một mùi hương trầm dịu nhẹ, ngọt ấm lan tỏa, khiến ai đứng gần cũng cảm nhận được sự thanh tịnh và sâu lắng rất riêng – hương thơm mà chỉ những khối trầm tự nhiên lâu năm mới có được.
Theo anh Định, khối trầm không chỉ đẹp lạ mà còn ẩn chứa năng lượng phong thuỷ mạnh mẽ. Trong văn hoá Á Đông, rồng tượng trưng cho quyền uy và thịnh vượng, còn trầm hương là tinh hoa của đất trời. Sự kết hợp ấy khiến “Rồng Ngậm Ngọc” trở thành biểu tượng của tài lộc, may mắn và năng lượng tốt lành.
Anh Định cũng cho biết, ngay từ khi sở hữu tác phẩm, đã có nhiều người đến hỏi mua, trong đó có người ra giá tới 700 triệu đồng, nhưng anh vẫn không bán.
“Nếu ai thật sự yêu trầm và hiểu giá trị của nó thì phải tầm 1 tỷ đồng tôi mới đành lòng bán đi. Đây không chỉ là món đồ sưu tầm, mà còn là vật mang linh khí đặc biệt,” – anh Định chia sẻ.
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, tác phẩm “Rồng Ngậm Ngọc” thu hút đông đảo khách tham quan. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, chiêm ngưỡng từng đường vân gỗ uốn lượn tự nhiên và hít hà hương trầm thơm ngát lan tỏa quanh gian hàng.
Không chỉ có “Rồng Ngậm Ngọc”, tại gian hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm tinh xảo khác như vòng trầm, tượng trầm, nhang trầm thủ công… Tất cả đều được làm từ trầm tự nhiên vùng Quảng Trị, thể hiện tay nghề tinh tế và niềm đam mê của những người con miền Trung.