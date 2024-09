Theo thông tin từ đại diện Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), lúc 20h30 phút ngày 22/9, anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn) đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc 3 đứa con của anh bị mất tích gồm: Cháu Trần Anh Tú (sinh năm 2013); Trần Thủy Tiên (sinh năm 2017) và Trần Anh Tài (sinh năm 2019).

Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h sáng cùng ngày chưa về, khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Các cháu bé mất tích đang được gia đình, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

"Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm nhưng đến trưa ngày 24/9 cả 3 cháu bé trên vẫn chưa được tìm thấy", đại diện lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho hay.

Theo anh Trần Văn Tuấn, hàng ngày các cháu ở cùng bố và ông bà nội, các cháu vẫn tự do đi chơi ở khu gần nhà và chưa bao giờ đi chơi xa. Vợ anh Tuấn đi làm ăn xa vài năm trở lại đây không liên lạc với gia đình và các con.

Trước khi các cháu rời khỏi nhà đều không mang theo bất cứ đồ vật gì, các cháu đều không đi dép. Anh Tuấn cho biết, gia đình đã huy động anh em họ hàng đi tìm ở mọi con ngõ trong xóm làng, đồng thời cũng đang tìm kiếm ở các ao, sông ngòi nhưng chưa có kết quả. "Gia đình mong muốn ai phát hiện 3 cháu nhỏ đi lạc ở đâu, xin vui lòng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất!", anh Tuấn nói.

Đại diện Công an huyện Kim Sơn cho biết thêm, đơn vị cũng đã báo cáo sự việc lên công an tỉnh Ninh Bình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và các lực lượng chức năng tại các địa phương cùng với gia đình để tìm kiếm 3 cháu bé trong một gia đình mất tích hơn 2 ngày nay.