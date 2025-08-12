Tìm được nơi 'hấp thụ' toàn bộ lượng dầu thô bị Ấn Độ từ chối

Thị trường toàn cầu đã gặp nhiều biến động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan hà khắc đối với Ấn Độ - quốc gia mua nguyên liệu thô lớn của Nga.

Không chỉ Moskva và New Delhi chịu thiệt hại, mà cả người mua trên toàn thế giới cũng vậy. Theo hãng tin Bloomberg, nỗ lực giảm thiểu rủi ro bằng mức chiết khấu lớn đã không thành công - các nhà máy lọc dầu lớn của "gã khổng lồ" châu Á này đã bắt đầu mua nguyên liệu thô trên thị trường quốc tế và từ các nhà cung cấp khác.

Vì vậy, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu chào bán dầu với mức chiết khấu cao cho Trung Quốc, điều mà Ấn Độ đã từ chối.

Các nhà sản xuất dầu mỏ Nga đang cố gắng chuyển hướng nguồn cung dầu thô Ural, vốn đã được Ấn Độ mua trước đó, sang Trung Quốc, các thương nhân am hiểu tình hình cho biết.

Theo họ, dầu thô của Nga được chào bán với mức chiết khấu cao cho các nhà máy lọc dầu nhà nước và tư nhân ở Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh. Bước đi trên đã thu hút sự chú ý, do đó các nhà cung cấp đang gấp rút hoàn tất mọi giao dịch khi nhận được quan tâm.

Trung Quốc sẽ nhận lại khối lượng dầu thô giá rẻ của Nga bị Ấn Độ từ chối khi đã chịu sẵn mức thuế cao từ Mỹ.

Chúng ta đang nói về dầu thô giao vào tháng 10 từ các cảng phía Tây của Liên bang Nga. Nguồn tin của Bloomberg cho biết giá dầu thô bán cho Trung Quốc đã giảm 5 đô la một thùng. Ngoài ra, các lô hàng được chào bán bởi những thương nhân liên kết với Nga, chẳng hạn như Litasco - tức là công ty thương mại chính của Tập đoàn Lukoil.

Trước đây, phần lớn dầu Ural được chuyển đến Ấn Độ, quốc gia đã tăng lượng mua từ Nga hơn 20 lần kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến Ukraine, và trong tháng 6 năm 2025 đã nhập khẩu khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã bắt đầu từ chối giao dịch với những công ty dầu mỏ Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ để ngăn chặn hợp tác năng lượng giữa New Delhi với Moskva.