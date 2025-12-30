Ngày 30-12, Công an phường Tân Định, TPHCM cho biết vừa tìm thấy 3 cháu bé đi lạc trong đêm.

3 bé gái đi lạc được tìm thấy.

Lúc 23 giờ khuya 29-12, ông Lê Phước Hưng, ngụ tại đường Trần Khắc Chân, hớt hải đến trụ sở Công an phường Tân Định cho biết cháu ruột mình là Phùng Gia Linh, 9 tuổi, đi lạc từ chiều tối sau khi vui chơi trước cửa nhà.

Ngay lập tức, lực lượng Công an phường Tân Định vào cuộc tìm bé Linh ngay trong đêm. Chỉ thời gian ngắn, công an tìm thấy bé Linh và 2 cháu nhỏ khác cũng đi lạc chung.

Công an phường Tân Định khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, sát sao hơn trong việc trông giữ trẻ nhỏ, nhất là vào thời điểm cuối năm mật độ giao thông và người qua lại tăng cao.