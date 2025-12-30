Hai ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước đoạn clip dài 35 giây ghi lại hình ảnh cô dâu nhảy lên ăn mừng vì trúng vé số độc đắc ngay tại lễ cưới.

Clip Cô dâu trúng vé số độc đắc ngay ngày cưới. Nguồn: Mạng xã hội

Theo đó, khi tiệc cưới đang diễn ra vào chiều 25-12, một người trong họ hàng với gia đình cô dâu cầm điện thoại lên dò vé số. Nhiều người cùng tiến lại xem kết quả.

Bất ngờ, cô dâu phát hiện tờ vé số trên tay mình trùng với kết quả giải độc đắc (dãy số 806057) của vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số An Giang mở thưởng chiều cùng ngày. Vì thế, cô dâu đã nhảy lên vui mừng.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người dự đám cưới hỏi lại "trúng số hả?". Chú rể cho biết người bán vé số chỉ còn 1 tờ nên cô dâu mua và trúng giải độc đắc.

Dù mới chia sẻ lên Facebook nhưng đoạn clip này đã có hàng chục ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó, hầu hết các bình luận đều chúc mừng cô dâu may mắn trong ngày về nhà chồng: "Cô dâu gặp thần tài ngay ngày về với nhà chồng"; "Thấy cô dâu nhảy ăn mừng mà dễ thương quá"; "Nhà gái lẫn nhà trai chắc vui mừng lắm"; "Cô dâu có của hồi môn khi về nhà chồng rồi"…

Cô dâu vui mừng vì trúng vé số độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Theo các đại lý vé số, đoạn clip cô dâu trúng số độc đắc diễn ra tại một xã của tỉnh Vĩnh Long. Ngày 25-12, giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.