Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9

Ngày 20/4, Apple công bố Tim Cook sẽ rời vị trí CEO sau gần 15 năm, chuyển giao cho John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Quyết định đã được Hội đồng quản trị thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, sau quá trình hoạch định kế nhiệm dài hạn.

Cook tiếp tục làm CEO đến hết ngày 31/8, sau đó chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành (Executive Chairman) từ 1/9. Ternus chính thức tiếp nhận vị trí CEO cùng ngày và tham gia Hội đồng quản trị. Arthur Levinson, người giữ vị trí Chủ tịch không điều hành suốt 15 năm qua, sẽ chuyển sang vai trò Giám đốc độc lập chủ chốt (Lead Independent Director). Phát biểu thay mặt Hội đồng quản trị, Levinson đánh giá Ternus là "người phù hợp nhất" để kế nhiệm Cook nhờ tình yêu với Apple, khả năng lãnh đạo và kiến thức kỹ thuật sâu.

Tim Cook và John Ternus tại trụ sở Apple Park - Ảnh: Apple

Song song với thông báo chuyển giao CEO, Apple còn tiến hành tái cơ cấu bộ máy kỹ thuật. Johny Srouji, người phụ trách mảng Hardware Technologies, được thăng lên chức danh mới Chief Hardware Officer có hiệu lực ngay lập tức. Srouji sẽ quản lý cả Hardware Engineering lẫn Hardware Technologies, đồng thời là người báo cáo trực tiếp của vị CEO mới. Tom Marieb, Phó chủ tịch phụ trách Product Integrity, được đưa lên làm trưởng bộ phận Hardware Engineering và báo cáo cho Srouji. Như vậy, chỉ trong một ngày, Apple thực hiện dây chuyền kế nhiệm ba bậc cho các vị trí quan trọng nhất của công ty.

John Ternus là ai

Ternus sinh tháng 5/1975, tốt nghiệp cử nhân Cơ khí Đại học Pennsylvania năm 1997. Trước khi đến Apple, ông làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems, một công ty thiết kế thiết bị thực tế ảo (VR) - chi tiết đáng chú ý nếu nhìn từ góc hiện tại, khi Apple đang đẩy mạnh Vision Pro.

Ông gia nhập Apple năm 2001 với vai trò thành viên nhóm thiết kế sản phẩm, dự án đầu tiên là màn hình Apple Cinema Display. Đến năm 2013, Ternus lên Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng dưới quyền Dan Riccio. Năm 2020, ông được giao thêm mảng iPhone, và đến 2021 chính thức thay Riccio ở vị trí Senior Vice President Hardware Engineering.

Trong vai trò hiện tại, Ternus giám sát toàn bộ mảng phần cứng của Apple, gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Vision Pro. Ông xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây. Đội ngũ của ông chịu trách nhiệm cho MacBook Neo giá rẻ ra mắt đầu tháng 3, dòng iPhone 17 cùng iPhone Air siêu mỏng ra mắt mùa thu năm ngoái, cũng như việc đưa AirPods trở thành tai nghe in-ear có khả năng chống ồn chủ động mạnh nhất thế giới và có thể dùng làm máy trợ thính không cần kê đơn. Ngoài ra, ông còn đứng sau nhiều đổi mới về vật liệu, bao gồm hợp kim nhôm tái chế dùng trên nhiều dòng sản phẩm và titanium in 3D trên Apple Watch Ultra 3.

Di sản Cook và thách thức AI phía trước

Cook gia nhập Apple năm 1998 với vai trò Phó chủ tịch phụ trách vận hành toàn cầu, trở thành CEO năm 2011 sau khi kế nhiệm Steve Jobs. Trong 15 năm lãnh đạo, vốn hóa Apple tăng từ khoảng 350 tỷ USD lên 4.000 tỷ USD, tương đương mức tăng hơn 1.000%. Doanh thu năm tài chính 2025 đạt 416 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với 108 tỷ USD năm 2011.

Dưới thời Cook, Apple ra mắt các dòng sản phẩm mới như Apple Watch, AirPods và Vision Pro, cùng loạt dịch vụ iCloud, Apple Pay, Apple TV+ và Apple Music. Riêng mảng Services đã phát triển thành mảng kinh doanh hơn 100 tỷ USD, tương đương quy mô một công ty trong Fortune 40. Quyết định chiến lược lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông là chuyển toàn bộ Mac sang chip Apple Silicon tự thiết kế, giúp công ty kiểm soát tốt hơn công nghệ cốt lõi. Cook cũng đưa vấn đề môi trường thành ưu tiên, giảm hơn 60% lượng khí thải carbon của Apple so với năm 2015 trong khi doanh thu tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, thời điểm rời nhiệm của Cook gây bất ngờ vì chỉ hơn một tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America ngày 17/3, ông vừa bác tin đồn nghỉ hưu. "Tôi không nói điều đó. Tôi yêu công việc này sâu sắc. 28 năm trước tôi bước vào Apple và yêu mỗi ngày kể từ đó", Cook khẳng định khi được hỏi về khả năng rời vị trí.

Theo Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities, nhà đầu tư sẽ có phản ứng "lẫn lộn" với thông báo này. "Apple đang thực hiện cuộc chuyển đổi lớn về chiến lược AI và việc Cook rời đi lúc này là điều bất ngờ", Ives viết trong ghi chú gửi khách hàng. Trước đó, Apple đã phải trì hoãn bản nâng cấp Siri và hợp tác với Google để dùng mô hình Gemini làm nền tảng cho trợ lý ảo mới, một nhượng bộ hiếm thấy ở công ty luôn tự phát triển công nghệ cốt lõi.

Việc chọn Ternus, một kỹ sư phần cứng, thay vì người có nền tảng phần mềm, cũng gửi tín hiệu về định hướng của Apple. "Điều này cho thấy Apple vẫn tự định vị mình là công ty ưu tiên phần cứng", Adam Crisafulli, nhà phân tích của Vital Knowledge, nhận xét.

Cổ phiếu Apple giảm dưới 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông báo.