Tim Cook phủ nhận tin đồn rời ghế CEO Apple, khẳng định tiếp tục gắn bó trong nhiều năm tới

Max |

Tim Cook vừa lên tiếng bác bỏ các tin đồn về việc sẽ rời vị trí CEO Apple trong năm 2026, khẳng định ông vẫn tiếp tục công việc hiện tại.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Apple, CEO Tim Cook đã tận dụng cơ hội để làm rõ những đồn đoán liên quan đến kế hoạch rời vị trí lãnh đạo của mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tim Cook khẳng định rõ ràng rằng ông chưa có ý định rời khỏi vị trí CEO Apple trong thời gian tới.

Trước đó, một số báo cáo xuất hiện vào cuối năm 2025 cho rằng Tim Cook có thể sẽ rời vị trí lãnh đạo Apple ngay trong năm 2026. Tuy nhiên, Cook đã lên tiếng bác bỏ thông tin này với phát biểu: "Không, tôi chưa từng nói như vậy. Tôi chưa từng nói điều đó. Tôi thực sự yêu công việc mình đang làm. Hai mươi tám năm trước, tôi bước chân vào Apple và tôi đã yêu thích từng ngày làm việc kể từ đó." Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Apple."

Trước đó, Reuters và Financial Times đều đưa tin vào cuối năm 2025 rằng Tim Cook có thể sẽ rời vị trí CEO Apple vào năm 2026, sau hơn một thập kỷ dẫn dắt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Financial Times thậm chí còn dự đoán Apple sẽ có CEO mới trước hội nghị các nhà phát triển vào tháng 6/2026, với Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng John Ternus được xem là ứng viên sáng giá thay thế Cook.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2025, Mark Gurman từ Bloomberg đã phản bác các thông tin này, khẳng định "Tim Cook chưa nghỉ ngay lập tức." Gurman nhận định Tim Cook nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO Apple ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ hiện tại, tức là đến năm 2028. Đến thời điểm đó, Tim Cook sẽ bước sang tuổi 70.

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

