Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple, đã nhận được khoản thù lao trị giá 74 triệu USD trong năm 2025, tương đương khoảng 1.950 tỷ đồng. Phần lớn khoản thu nhập này đến từ cổ phiếu thưởng và các khoản thưởng hiệu suất, đánh dấu một năm kinh doanh thành công của Apple với doanh thu vượt 400 tỷ USD.

Trong năm vừa qua, Apple trở thành công ty thứ ba trong lịch sử chạm mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa thị trường. Theo dữ liệu từ IDC, hãng cũng dự kiến đạt hơn 247 triệu chiếc iPhone bán ra trong năm 2025, với sự đóng góp lớn từ dòng iPhone 17 ra mắt vào tháng 9.

Về chi tiết, lương cơ bản của Tim Cook trong năm 2025 chỉ ở mức 3 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của ông đến từ các khoản cổ phiếu thưởng và thưởng hiệu suất. Trước đó một năm, ông nhận 74,6 triệu USD, trong đó có 57,5 triệu USD là cổ phiếu thưởng và 12 triệu USD là thưởng dựa trên thành tích của công ty.

Nếu quy đổi ra sản phẩm, mức lương năm 2025 của Tim Cook đủ để mua khoảng 92.984 chiếc iPhone 17 hoặc 186.202 chiếc Apple Watch Series 11.

Bên cạnh Tim Cook, các lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận mức đãi ngộ lớn, trong đó có Sabih Khan - tân Giám đốc điều hành vận hành (COO) và Kate Adams - Tổng cố vấn pháp lý sắp rời nhiệm sở, mỗi người nhận khoảng 27 triệu USD.

Apple đang trải qua hàng loạt thay đổi về lãnh đạo. Một trong những sự chú ý lớn là việc chuẩn bị cho quá trình kế nhiệm Tim Cook. Theo Financial Times, Apple đã có động thái chuẩn bị từ tháng 11, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Một nguồn tin nội bộ cho biết Apple có thể chưa công bố CEO mới trước báo cáo tài chính tiếp theo vào cuối tháng 1.

Bên cạnh đó, một loạt lãnh đạo cấp cao cũng sẽ thay đổi trong năm 2026. Lisa Jackson, Phó Chủ tịch phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến Xã hội, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 1. Bà là người có vai trò quan trọng trong việc giúp Apple giảm hơn 60% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu so với năm 2015.

Ở lĩnh vực pháp lý, Jennifer Newstead - hiện là Giám đốc pháp lý của Meta - sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng cố vấn mới của Apple kể từ ngày 1 tháng 3, thay cho Kate Adams sau gần một thập kỷ giữ chức vụ này.

Ngoài ra, bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple cũng có sự thay đổi lớn khi ông John Giannandrea, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược AI và học máy, sẽ rời vị trí vào mùa xuân 2026. Thay thế ông là Amar Subramanya, người sẽ giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách AI và báo cáo trực tiếp cho Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple.

Tim Cook cho biết: "AI từ lâu đã là trung tâm trong chiến lược của Apple. Chúng tôi rất vui khi được chào đón Amar gia nhập đội ngũ lãnh đạo của Craig và mang kiến thức chuyên sâu đến với Apple".

Dù đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Tim Cook sẽ rút lui sau 14 năm điều hành, ông vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt Apple trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực và tích hợp đội ngũ lãnh đạo mới vào chiến lược phát triển chung của công ty.