Tim Cook bị giảm lương khi còn là CEO Apple

Trong hồ sơ uỷ quyền báo cáo tài chính năm 2025, được Apple nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bên cạnh cung cấp bức tranh tổng thể về quản trị và hoạt động kinh doanh, hồ sơ này còn hé lộ chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo cấp cao, trong đó có Giám đốc điều hành Tim Cook.

Theo đó, trong năm 2025, CEO Tim Cook đã nhận tổng thu nhập 74,3 triệu USD. Con số này dù vẫn rất cao, song đã thấp hơn đôi chút so với 74,6 triệu USD mà ông nhận được trong năm trước đó.

Được biết, mức sụt giảm là không đáng kể và về bản chất phản ánh sự ổn định trong chính sách đãi ngộ của Apple dành cho CEO. Trong bối cảnh công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường, thu nhập của Tim Cook vẫn thuộc nhóm cao nhất trong ngành công nghệ.

Trong tổng thu nhập 74,3 triệu USD, Tim Cook nhận 3 triệu USD tiền lương cơ bản, con số đã được giữ nguyên kể từ năm 2016. Việc không tăng lương cơ bản trong 10 năm qua cho thấy Apple tập trung trả công cho CEO chủ yếu thông qua các khoản thưởng gắn với hiệu quả hoạt động dài hạn, thay vì tăng lương cố định.

Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý quản trị của Apple, nơi ban lãnh đạo được khuyến khích tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua hiệu suất kinh doanh và tăng trưởng bền vững, hơn là dựa vào lương cứng.

Khoản lớn nhất trong gói thù lao của Tim Cook là 57,5 triệu USD dưới dạng cổ phiếu thưởng. Đây là thành phần then chốt, gắn chặt lợi ích cá nhân của CEO với giá cổ phiếu và hiệu quả dài hạn của Apple trên thị trường.

Bên cạnh đó, Cook còn nhận thêm 12 triệu USD tiền thưởng tiền mặt dựa trên hiệu suất. Khoản này phản ánh việc Apple đạt hoặc vượt nhiều mục tiêu kinh doanh quan trọng trong năm qua, từ doanh thu, lợi nhuận cho tới khả năng duy trì biên lợi nhuận cao trong bối cảnh thị trường công nghệ toàn cầu biến động.

Ngoài lương và thưởng chính, Tim Cook còn nhận 1,76 triệu USD từ các khoản “thù lao khác”. Những khoản này bao gồm đóng góp vào quỹ hưu trí, phí bảo hiểm nhân thọ, tiền quy đổi ngày nghỉ chưa sử dụng, chi phí an ninh cá nhân, cũng như chi phí đi lại bằng máy bay riêng.

Apple cho biết Tim Cook bắt buộc phải sử dụng máy bay riêng cho cả các chuyến công tác lẫn di chuyển cá nhân. Yêu cầu này được đưa ra vì lý do an ninh và hiệu quả làm việc, nhằm đảm bảo CEO có thể di chuyển nhanh chóng, an toàn và linh hoạt trong lịch trình dày đặc.

Chi phí cho các chuyến bay cá nhân bằng máy bay riêng được tính vào gói thù lao của Cook, một thông lệ phổ biến đối với các CEO cấp cao tại những tập đoàn toàn cầu có tầm ảnh hưởng lớn.

Theo The New York Times, Tim Cook gia nhập Apple từ năm 1998 và được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 8/2011, sau khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs từ chức. Kể từ đó, ông trở thành gương mặt đại diện cho một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ cả về tài chính lẫn tầm ảnh hưởng toàn cầu của Apple. Dưới sự lãnh đạo của CEO Tim Cook, giá trị vốn hóa của công ty đã tăng lên hàng nghìn tỷ USD, trong khi doanh thu và lợi nhuận gần như tăng gấp đôi so với thời điểm ông tiếp quản.

Ông Tim Cook cũng được biết đến với năng lực vận hành xuất sắc và sự am hiểu sâu sắc về chuỗi cung ứng toàn cầu – lĩnh vực ông từng trực tiếp phụ trách trước khi trở thành CEO. Bên cạnh đó, ông đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mảng dịch vụ và hệ sinh thái sản phẩm, trong đó có sự ra đời của Apple Watch, Apple Pay cùng nhiều dịch vụ số khác.

Dưới thời CEO Tim Cook, bền vững môi trường và quyền riêng tư của người dùng cũng trở thành những trụ cột chiến lược, góp phần định vị Apple như nhân tố quan trọng trong các vấn đề xã hội và địa chính trị.