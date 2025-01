Ngày 22/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Thành (SN 1971; HKTT: phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua quá trình điều tra vụ án, Công an quận Đống Đa xác định năm 2008, Thành đã đưa ra thông tin bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp các đơn vị thi công công trình xây dựng khu Trung tâm thương mại bờ trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình và san lấp mặt bằng tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Trần Quang Thành - Ảnh: CA TP Hà Nội

Sau khi các đơn vị có nhu cầu đã đưa tiền cho Thành lo việc thì đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đó.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Đống Đa thông báo ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ Công an quận Đống Đa (SĐT: 0975782363) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.