Tìm bị hại của đường dây chế thuốc giả, gắn mác ‘Đông y gia truyền 4 đời’

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG |

Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo tìm bị hại của đường dây sản xuất thuốc giả trên không gian mạng, gắn mác “Đông y gia truyền 4 đời”.

Liên quan đường dây làm giả thuốc gắn mác “Đông y gia truyền 4 đời” quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội do Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991) cầm đầu vừa bị triệt xóa, ngày 17/4, Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo tìm người bị hại.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, trinh sát Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ cuối năm 2025 có 4 trang Facebook gồm: "Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền", "Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền", "Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da", "Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình" do Nguyễn Văn Hải chỉ đạo tạo lập và quản lý, sử dụng.

Để lấy lòng tin của người dân, nhóm này thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản để quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” có địa chỉ tại thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc “gia truyền 4 đời” chuyên điều trị các bệnh ngoài da như: vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo những ai là bị hại đã từng mua, sử dụng các loại thuốc giả do các đối tượng nêu trên cung cấp, đề nghị khẩn trương liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin có thể liên hệ qua Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: số 369 Nguyễn Lương Bằng, thôn Lương Hội, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

