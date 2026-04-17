Ngày 17/4, lãnh đạo phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 ngày 16/4/2026, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hoà) đến nhà em trai sống gần nhà để chơi. Thời điểm này chị M. có gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú trong một tổ dân phố.

Trần Văn Thắng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó Thắng và chị M. ngồi ngoài hành lang để nói chuyện. Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Thắng dùng dao mang sẵn trong người đâm vào vùng cổ vợ cũ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, đối tượng Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường, ngành chức năng tổ chức truy tìm trong đêm. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an bắt giữ Thắng khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập cho biết, nạn nhân vừa trở về địa phương được 5 ngày sau thời gian đi lao động ở nước ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.