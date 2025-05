Sáng 27/5, Công an tỉnh Đồng Nai ra thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo” thuê xe ô tô tự lái rồi đem xe đi cầm cố Nguyễn Hoàng Cao Duy (SN 1996, trú Tổ 1, Khu phố 1, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an Đồng Nai, ngày 16/5/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Cao Duy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định: Do không có việc làm, không có tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Cao Duy, dùng thủ đoạn gian dối thuê xe ô tô sau đó mang đi cầm cố lấy tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Cao Duy - Ảnh: Công an Đồng Nai

Cụ thể, ngày 3/5/2025, thông qua một ứng dụng, Duy thuê xe ô tô Mazda CX5 biển số 61K-170xx của bị hại N. T. T. L. sau đó mang xe đến cho bà T. T. V. Dung để cầm cố rồi đổi xe ô tô khác đã cầm cố trước đó.

Đến ngày 4/5/2025, Duy tiếp tục thuê xe ô tô Hyundai Accent biển số 60K-451xx của bị hại L. N. K rồi mang xe đến cho bà T. T. V. Dung để cầm cố tiếp tục đổi xe ô tô khác đã cầm cố trước đó. Tổng tài sản bị chiếm đoạt công an xác định trị giá 1.127.871.450 đồng.

Quá trình điều tra, Công an Đồng Nai ra thông báo ai là bị hại của Nguyễn Hoàng Cao Duy nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 1991 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), gặp cán bộ điều tra Lưu Hồng Chính - SĐT: 0397666339 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.