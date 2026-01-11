TikToker xin lỗi vì quảng cáo rầm rộ Đồ hộp Hạ Long

Theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm bệnh vừa được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) khoảng 126 tấn, trong đó có 2 tấn patê thành phẩm đã đóng hộp.

Vụ việc gây xôn xao dư luận bởi đây là thương hiệu lớn, có nhiều sản phẩm bày bán trên thị trường. Một số TikToker từng giới thiệu sản phẩm patê đóng hộp (lấy tên là Pate Cột Đèn Hải Phòng) của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên nền tảng mạng xã hội đã ẩn video giới thiệu món ăn này.

Chủ kênh TikTok có 3 triệu người theo dõi nhiều lần quảng cáo sản phẩm patê đóng hộp.

TikToker Pít Ham Ăn (Nguyễn Khánh Linh) - người quảng cáo rầm rộ sản phẩm trên kênh TikTok có 3 triệu người theo dõi - lên tiếng xin lỗi vào tối 10/1. Khánh Linh cho biết đã đặt niềm tin vào uy tín và bề dày lịch sử của thương hiệu, thấy sản phẩm được bày bán rộng rãi tại khắp các siêu thị lớn trên toàn quốc nên tin tưởng sử dụng.

Không chỉ đăng tải video quảng cáo, TikToker này còn gắn liên kết mua patê đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vào giỏ hàng trên kênh cá nhân. Giải thích về quá trình thực hiện tiếp thị liên kết, Khánh Linh cho biết cô làm video giới thiệu sản phẩm trên kênh lần đầu vào tháng 1/2022.

Đến tháng 9/2022, khi các nền tảng bán hàng qua mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh, Linh làm thêm các video và gắn liên kết mua sản phẩm. Việc này kéo dài đến tháng 8/2023.

"Nhận thấy dù bản thân không phải là người trực tiếp sản xuất hay có thể ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhưng thông qua những lời giới thiệu của tôi tại thời điểm đó, rất nhiều anh chị cô bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm. Tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi và áy náy", Khánh Linh nói.

TikToker thừa nhận hiểu biết còn thiếu sót, chưa đủ cẩn thận và kỹ lưỡng khi quảng bá sản phẩm.

Tương tự, chủ kênh TikTok Lê Anh Nuôi với gần 2 triệu người theo dõi cũng hợp tác quảng cáo sản phẩm patê đóng hộp nói trên. Tuy nhiên, quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng một tháng và kết thúc vào đầu năm 2023.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có nhiều mặt hàng bán chạy trên các sàn thương mại điện tử và siêu thị.

"Sau khi dừng hợp tác, tôi xóa bài viết liên quan, từ thời điểm đó đến nay không còn bất cứ liên quan gì đến nhãn hàng. Khi kết hợp với nhãn hàng, tôi thấy họ có đủ giấy tờ, thông tin về việc cấp phép sản phẩm trên thị trường. Tôi chỉ là KOL giới thiệu sản phẩm, căn cứ vào giấy tờ nhãn hàng cung cấp, không có chuyên môn thẩm định, phân tích sản phẩm", Lê Anh Nuôi giải thích.

Nhiều người dùng mạng xã hội đồng tình với quan điểm của Lê Anh Nuôi, bởi rất khó để TikToker có thể kiểm chứng thêm về sản phẩm khi nhãn hàng đã cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan và minh bạch về thông tin. Hơn nữa, sản phẩm cũng được bày bán khắp nơi, tạo được niềm tin với người tiêu dùng suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, vụ việc cũng là bài học về quảng cáo sản phẩm, nhất là thực phẩm trên mạng xã hội. Những lời tung hô quá mức hoặc nội dung quảng bá không rõ ràng có thể khiến người xem lầm tưởng TikToker trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.

Ngoài ra, một số TikToker nổi tiếng như Võ Hà Linh, Đàm Đức Review, Hoàng Anh Panda từng làm video chia sẻ trải nghiệm ăn Patê Cột Đèn Hải Phòng. Họ đưa ra những ý kiến trái chiều về sản phẩm. Các video không hoàn toàn ca ngợi hay kêu gọi người xem mua hàng.

TikToker Hoàng Anh Panda khẳng định không nhận quảng cáo nhãn hàng này cũng như các thương hiệu thực phẩm khác vì không có niềm tin tuyệt đối vào bất cứ món ăn nào.

Liên quan đến vụ việc của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.