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TikToker Việt Phương Thoa rao bán nhà 7 tỷ, lộ nơi sống mới

Hải My
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Dù đã chuyển về nhà mới vài tháng nay nhưng căn biệt thự cũ vẫn đang trong tình trạng được rao bán.

Việt Phương Thoa (tên thật là Nguyễn Việt Phương Thoa, sinh năm 1998) và Chí Thành là cặp đôi hot TikToker được nhiều người biết đến với loạt clip "chủ tịch giả danh... và cái kết" từng gây bão mạng xã hội một thời. Riêng Việt Phương Thoa, còn được đông đảo cư dân mạng biết đến và yêu mến nhờ khả năng giả giọng y hệt "chị Google" vào năm 2018.

Không chỉ được chú ý trong sự nghiệp, chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân của Việt Phương Thoa và Chí Thành cũng khiến nhiều người quan tâm. Cặp đôi từng có một thời gian dài hẹn hò nhưng sau đó chia tay vào năm 2021. Tuy nhiên sau khoảng 8 tháng xa nhau, cả hai “gương vỡ lại lành”. Đến năm 2024, Việt Phương Thoa và Chí Thành tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Vợ chồng Việt Phương Thoa - Chí Thành

Trước khi kết hôn, Việt Phương Thoa vốn đã được biết đến là một “phú bà” khi có khả năng kiếm tiền “khủng”. Nữ TikToker có thể tự trả nợ cho gia đình, tậu nhà mới cho ba mẹ,... Do đó khi về chung nhà với Chí Thành, cặp đôi nhanh chóng gây dựng cơ ngơi ổn định, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Được biết, cặp đôi cùng sống trong căn nhà 5 tầng ở phường An Hội Tây (TP.HCM). Đây cũng là nơi mà Việt Phương Thoa thường xuyên quay các đoạn clip nấu ăn, mukbang hút cả triệu views.

Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân của chồng cô - Chí Thành đã đăng tải bài viết rao bán nhà. Theo đó, căn nhà được định giá bán là khoảng hơn 7 tỷ đồng, có sẵn đồ nội thất. Cũng theo Chí Thành, khu vực mà vợ chồng anh từng ở xung quanh có rất nhiều tiện ích như siêu thị, chợ dân sinh,... Nhà trong hẻm nhưng ô tô có thể ra vào thoải mái, căn nhà cũng đáp ứng đầy đủ tất cả các công năng phục vụ cho sinh hoạt gia đình.

Chồng Việt Phương Thoa rao bán nhà mà cặp đôi từng sinh sống

Căn nhà khang trang, rộng rãi được rao bán với mức giá hơn 7 tỷ đồng

Song, thông tin bán nhà này của cặp đôi khiến không ít người bất ngờ. Dưới phần bình luận, Chí Thành không nói rõ lý do cụ thể, chỉ tiết lộ rằng cả hai đã chuyển sang nhà mới cách đây vài tháng, cũng ở trong khu vực gần nhà cũ. Ngoài ra, anh còn úp mở cho hay cả hai vợ chồng dự định sẽ đi ở nhiều nơi nữa khắp TP.HCM.

Trên trang TikTok của Việt Phương Thoa, nhiều người cũng nhận ra không gian sống mới của cặp vợ chồng. Qua một số góc quay, căn nhà mới này được nhận xét vẫn khang trang, hiện đại nhưng phần diện tích cảm giác nhỏ hơn so với căn nhà cũ. Cũng chính vì vậy mà không ít netizen trực tiếp bình luận, đưa từ khóa tìm kiếm “Việt Phương Thoa bán nhà” lên hot search và mong chính chủ review về không gian sống mới này.

Tuy nhiên đáp lại những thắc mắc từ dân tình, Việt Phương Thoa chỉ “thả tim” và chưa có phản hồi chi tiết nào thêm.

Không gian nhà mới được hé lộ trong các đoạn clip của Việt Phương Thoa

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