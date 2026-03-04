TikToker Việt mắc kẹt ở Trung Đông, 15 phút lại nghe tiếng chiến đấu cơ gầm rú: “Ngoài chuyện sinh tử ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ”

Lý Thành Cơ là TikToker, travel blogger nổi tiếng, sở hữu kênh TikTok “Đi Cùng Cơ” với hơn 445.000 lượt theo dõi. Anh thường xuyên chia sẻ hành trình khám phá nhiều quốc gia cùng những kinh nghiệm du lịch thực tế.

Mới đây, khi đặt chân tới quốc gia thứ 45 trong hành trình khám phá của mình, anh bất ngờ mắc kẹt do căng thẳng quân sự giữa Mỹ,Israel và Iran leo thang, khiến tình hình Trung Đông trở nên bất ổn và hoạt động hàng không bị gián đoạn.

Jordan là một quốc gia Trung Đông tiếp giáp Israel, Palestine, Syria, Iraq và Saudi Arabia, giữ vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực. Thủ đô Amman cũng là một trong những đô thị có cư dân sinh sống liên tục lâu đời trên thế giới. Nằm giữa sa mạc rộng lớn và các tuyến thương mại cổ đại, Jordan từng là nơi cư trú của người Nabatea, sau đó lần lượt chịu ảnh hưởng của Đế chế La Mã, Byzantine và các nền văn minh Hồi giáo.

Theo những video được anh đăng tải, khi cả đoàn còn ở sa mạc, cứ khoảng 15 phút lại nghe rõ tiếng chiến đấu cơ gầm rú trên bầu trời. Âm thanh lặp đi lặp lại giữa không gian trống trải khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ảnh Lý Thành Cơ

Khi lưu trú tại khách sạn ở khu vực Biển Chết, gần biên giới Israel, điện thoại của anh liên tục nhận được cảnh báo yêu cầu tìm nơi trú ẩn nếu có thể. Cùng lúc đó là tiếng còi báo động vang lên liên tục, tiếng máy bay xuất hiện dày đặc trên bầu trời.

Nhiều chuyến bay bị hủy do Jordan đóng cửa không phận, khiến kế hoạch rời đi liên tục thay đổi. Ưu tiên của cả đoàn là tìm cách rời khỏi Jordan trước, các phương án tiếp theo sẽ tính sau.

Chia sẻ về cảm xúc trên kênh, anh cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chưa kịp phản ứng và rơi vào trạng thái bất lực, mông lung. Khi liên tục nhận tin nhắn hỏi thăm giữa lúc tin tức dồn dập, tận mắt thấy máy bay chiến đấu trên bầu trời, anh nhận ra sự nhỏ bé của cá nhân trước xung đột giữa các quốc gia. “Ngoài chuyện sinh tử ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ”, anh nói.

Có thời điểm, cả nhóm đang ăn trưa thì chứng kiến tên lửa rơi xuống từ xa (Nguồn ảnh tiktok)

Theo những video cập nhật mới nhất, anh cùng các thành viên trong đoàn đã an toàn rời khỏi Jordan và đang chờ nối chuyến về Việt Nam, dự kiến hạ cánh vào sáng 4/3.

Do số lượng đông và giới hạn chỗ, đoàn buộc phải tách thành hai nhóm. Chỉ 6 người mua được vé sớm, sẽ bay từ Jordansang Istanbul trước, sau đó nối chuyến về TP.HCM lúc 2h sáng 4/3. Nhóm còn lại dự kiến khởi hành về Hà Nội trong chiều tối cùng ngày.

Do Jordan đóng không phận từ 18h đến 9h sáng, nhiều chuyến bay buộc phải điều chỉnh giờ khởi hành. Chuyến của anh được dời sang 11h30 thay vì hơn 10h như kế hoạch ban đầu. Tại sân bay, không khí vẫn có người qua lại nhưng số chuyến khai thác rất hạn chế. Hiện chỉ còn hãng Royal Jordanian có thể hoạt động, khiến sân bay khá vắng dù Jordan đang vào mùa du lịch cao điểm.

Hành lý được nối chuyến thẳng về TP.HCM nên không cần làm thủ tục lại tại Istanbul. Anh cho biết mình có eVisa Thổ Nhĩ Kỳ nên có thể ra ngoài sân bay trong thời gian chờ nối chuyến.

Trước thắc mắc “có tiền thì có nhiều cách rời Trung Đông”, anh cho biết việc mua vé không hề đơn giản. Hiện chỉ có một hãng hàng không được phép hoạt động tại Jordan nên số chuyến khai thác rất hạn chế, không phải cứ có tiền là có thể bay ngay. Cả nhóm đã phải chờ vài ngày mới mua được vé. Phương án đi phà sang Ai Cập cũng không khả thi do một số thành viên không đủ điều kiện thị thực để nhập cảnh.

Anh cũng cho biết một phương án khác là đi chuyến private jet (thuê chuyên cơ riêng) bay thẳng từ Amman về Việt Nam, có thể khởi hành gần như bất cứ lúc nào. Theo thông tin từ Trip.com, chi phí cho chuyến bay này là vào khoảng gần 4,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức giá trên vượt quá khả năng chi trả của cả đoàn, nên mọi người phải chờ các chuyến bay thương mại hiếm hoi và liên tục điều chỉnh kế hoạch theo lịch bay thay đổi từng giờ.