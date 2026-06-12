TikToker triệu view nói gì khi hầu tòa vì ma túy?

Từng sở hữu kênh mạng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi, TikToker Nhật Duy - Nhật Hoàng đang đối mặt với cáo buộc nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy cùng nhóm bạn.

Ngày 12/6, TAND Khu vực 2 - TPHCM đưa ra xét xử 5 bị cáo cùng ngụ TPHCM về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi, kinh doanh), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, buôn bán), Nguyễn Hoàng Hữu Luân (SN 1998, nhân viên văn phòng) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1998, lao động tự do) cùng bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ”; Trần Kim Thanh (SN 1990, lao động tự do) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị cáo hầu tòa, bị cáo Duy và Hoàng là những người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, cùng vận hành kênh "Nhật Duy - Nhật Hoàng" với 100.000 người theo dõi. Các video đăng trên Tik Tok của Duy và Hoàng xoay quanh cuộc sống thường ngày, du lịch và các hoạt động giải trí của giới trẻ, có video đạt hàng triệu lượt xem.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nguyễn Nhật Duy cho biết, ban đầu sử dụng ma túy để giảm stress nhưng sau đó không cai được, muốn sử dụng tiếp.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng cho biết lý do sử dụng ma túy là do chơi chung với Duy và được rủ tham gia.

Bị cáo Trần Kim Thanh khai mua ma túy từ một người tên Vinh, đồng nghiệp cũ khi làm việc tại quán bar, rồi bán lại cho Duy để hưởng chênh lệch.

Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX vào hội ý, sau đó HĐXX quyết định dừng phiên tòa để làm rõ thêm một số nội dung. Ngày 19/6, HĐXX sẽ tiếp tục xét xử.

Tại cáo trạng công bố tại phiên tòa cho hay, tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, Nguyễn Nhật Huy và nhóm bạn tụ tập tại phòng ngủ của bị cáo Nguyễn Hoàng Hữu Luân ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức cũ. Tại đây, Duy rủ mọi người góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Sau đó Duy đặt mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp ketamine với giá 6,5 triệu đồng từ một người tên Trang (chưa rõ lai lịch), Luân chuẩn bị loa, đèn và dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Khoảng một tháng sau, Duy tiếp tục đặt mua ma túy và cùng nhóm bạn tụ tập tại nhà Luân để sử dụng.

Ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh, với số lượng nhiều hơn lần trước, gồm 15 viên thuốc lắc và ketamine, giá 10,5 triệu đồng.

Đến tối 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.