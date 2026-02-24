TikToker Thắng Không Kịp chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty "đuổi việc"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi hành hung vợ, ngay cả khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay, gây phẫn nộ. Clip do chính người vợ có tên P.N. trích xuất camera đăng tải lại, thu hút hơn 20 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày xuất hiện.

Thắng tranh cãi, đánh vợ khi cô đang bế con nhỏ trên tay. Ảnh chụp màn hình

Người đàn ông nêu trên nhanh chóng được nhiều người nhận ra là một TikToker có tiếng, với gần 600N follower, chuyên đóng clip hài cho hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ Hoàng Hà Mobile - TikToker Thắng Không Kịp/ Thắng Phỏng (tên thật Phùng Văn Thắng, SN 1995).

Trước làn sóng chỉ trích, TikToker này từng khóa các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Netizen liên tục tràn vào tài khoản TikTok nơi người chồng làm việc để lại bình luận yêu cầu đơn vị này lên tiếng, đuổi việc nhân sự này.

Đến trưa ngày trưa ngày 24/2, tức khoảng một ngày sau khi vụ việc bùng lên, Thắng mở lại kênh TikTok, lên tiếng về toàn bộ ồn ào.

TikToker Thắng Không Kịp/ Thắng Phỏng.

Trong chia sẻ của mình, Thắng Không Kịp mở đầu bằng lời xin lỗi gửi đến cộng đồng vì những gì đã xảy ra, thừa nhận hành động bộc phát trong lúc nóng giận là sai và khẳng định bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nam TikToker xác nhận anh và vợ cũ đã chính thức ly hôn từ tháng 12/2025. Theo lời anh, trong quá trình chung sống, cả hai từng trải qua nhiều mâu thuẫn, tổn thương và có những lần không giữ được bình tĩnh. Nam TikToker cho rằng dù hoàn cảnh ra sao, phản ứng của mình vẫn là sai và cần chịu trách nhiệm.

Liên quan đến các chi tiết lan truyền trên mạng, Thắng cho biết bản thân có đầy đủ video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, kể cả những thời điểm mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ không công khai các tư liệu này vì tôn trọng người từng là vợ và là mẹ của con mình.

Nam TikToker cũng nhấn mạnh những cá nhân bị nhắc đến hoặc bị suy đoán trong câu chuyện hiện tại không liên quan đến sự việc, đồng thời cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng.

Kết lại bài đăng, Thắng không kịp gửi lời xin lỗi đến con gái, vợ cũ, các đối tác và những người bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng công việc trong một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.

Bài đăng lên tiếng xin lỗi, chia sẻ về ồn ào lộ clip đánh vợ của Thắng Không Kịp. Nguồn: phungvanthang169

Cùng lúc này, phía Hoàng Hà Mobile - đơn vị mà Thắng làm việc cũng đã ra thông báo chính thức, đăng tải trên kênh Hoàng Hà Angels (kênh sáng tạo nội dung giải trí thuộc thương hiệu Hoàng Hà Mobile). Theo đó, đơn vị này cho biết chấm dứt ngừng hợp tác với Phùng Văn Thắng (tên thật của Thắng Không Kịp).

Nguồn: Hoàng Hà Angels

P.N. cũng đã gỡ bỏ clip tranh cãi, bị chồng hành hung hơn 20 triệu lượt xem trên TikTok. Chúng tôi đã liên hệ với P.N. nhưng chưa nhận được phản hồi của cô về vụ việc.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.