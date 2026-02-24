Camera vụ nổ bình khí khiến 2 người thương vong: Tiếng la thất thanh ám ảnh

Vụ tai nạn thương tâm được nhắc tới xảy ra vào sáng ngày 23/2. Chiều 23/2, thông tin trên báo Lao Động, công an xã Tiền Hải cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ cùng tiếng la hét của người thân khiến dư luận xót xa, ám ảnh.





Báo Công an Nhân dân thông tin vào ngày 21/2, anh N.V.H (SN 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) có mang 1 bình nén khí hơi (loại dùng để bơm xe, kích thước cao 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ hơi ở vị trí đáy bình đến nhà ông N.C.H (SN 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, làm nghề hàn xì) để sửa chữa.

Đến khoảng 9h30 ngày 23/2, khi ông N.C.H dùng hàn xì đáy bình nén khí và anh N.V.H đang giúp đỡ thì bình phát nổ. Hậu quả, ông N.C.H bị thương được đưa đi cấp cứu, đến 11h30 thì tử vong; anh N.V.H bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.