HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra ở Cà Mau đang khiến dư luận bức xúc

Hương Trà (T/H) |

Hình ảnh bé gái không may bị một vật ném trúng vào đầu, ngã gục xuống nền bê tông trong vụ xô xát ở Càu Mau khiến dư luận bức xúc.

Xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày hôm qua (22/3), đoạn clip ghi lại vụ xô xát trong quán cafe ở Cà Mau khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung đoạn clip thì vụ việc xảy ra giữa hai nhóm người. Không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, 2 nhóm này đã dùng gạch, đá để ném về phía đối phương.

Đặc biệt, giữa khung cảnh lộn xộn có sự xuất hiện của một bé gái. Bé đang cố gắng giữ người đàn ông đang cầm trên tay một viên gạch rồi gọi lớn "ba ơi, ba". Rồi không may sau đó, đứa trẻ bị một vật ném trúng đầu, ngã gục ra nền gạch. Sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên, trước tình trạng của bé gái, 2 nhóm vẫn tiếp tục "cuộc chiến" của mình.

Thông tin trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau xác nhận hình ảnh trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại quán V.N.T. ở ấp 12. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Xô xát với tài xế: Người đàn ông bức xúc vì xe khách đỗ trước cửa nhà 2 tiếng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại