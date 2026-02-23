Đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra ở Cà Mau đang khiến dư luận bức xúc

Xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày hôm qua (22/3), đoạn clip ghi lại vụ xô xát trong quán cafe ở Cà Mau khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung đoạn clip thì vụ việc xảy ra giữa hai nhóm người. Không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, 2 nhóm này đã dùng gạch, đá để ném về phía đối phương.

Đặc biệt, giữa khung cảnh lộn xộn có sự xuất hiện của một bé gái. Bé đang cố gắng giữ người đàn ông đang cầm trên tay một viên gạch rồi gọi lớn "ba ơi, ba". Rồi không may sau đó, đứa trẻ bị một vật ném trúng đầu, ngã gục ra nền gạch. Sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên, trước tình trạng của bé gái, 2 nhóm vẫn tiếp tục "cuộc chiến" của mình.

Thông tin trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau xác nhận hình ảnh trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại quán V.N.T. ở ấp 12. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.