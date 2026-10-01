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TikToker SN 2001, quê Hải Phòng làm nạn nhân mặc áo số 149 trong Trại Buôn Người

Trần Hà
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Tiktoker này có hơn 1,9 triệu follower.

Những ngày qua, dự án điện ảnh hành động sinh tồn Trại Buôn Người đang phủ sóng trên mạng xã hội. Phòng chiếu liên tục được nhắc đến, trong khi các tình tiết và nhân vật trong phim cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Bộ phim quy tụ hơn 700 diễn viên trẻ và diễn viên quần chúng cho các đại cảnh lớn. Vì vậy, có những gương mặt quen thuộc chỉ kịp xuất hiện vài giây trên màn ảnh, khán giả phải xem lại nhiều lần hoặc đến khi chính nhân vật đó chia sẻ trên mạng xã hội mới nhận ra.

Kim Hấu - TikToker 1,9 triệu follower - là một trong những trường hợp như thế.

Trên trang TikTok cá nhân, cô nàng liên tục chia sẻ những video hậu trường trong quá trình tham gia Trại Buôn Người, như: “Mở mắt ra thấy mình đã tới Trại Buôn Người”, “Ở Trại Buôn Người nếu không ‘đào lửa’ chúng tôi làm gì?”...

Kim Hấu gây chú ý khi chia sẻ hậu trường về vai diễn trong Trại Buôn Người. Ảnh: TikTok NV.

Nhờ đó, nhiều người mới biết đến sự góp mặt của Kim Hấu trong dự án điện ảnh này. Bởi bên cạnh các tuyến nhân vật chính, Trại Buôn Người có rất nhiều vai phụ, cameo và gương mặt xuất hiện thoáng qua trong các đại cảnh. Kim Hấu cũng không ngoại lệ khi phần lớn thời gian trên phim cô đều xuất hiện trong tạo hình khá tả tơi, thậm chí có những phân cảnh chỉ kéo dài vài giây.

Trong phim, Kim Hấu đảm nhận vai một nạn nhân ngồi trên chuyến xe khách 45 bị lừa đưa vào trại, mặc áo số 149.

“Ủa bà này nè, hồi đầu tui coi cũng thấy quen quen, hóa ra chị Hấu”, “Hóa ra chị đi đóng phim này”, “Tui cũng chụp lại được nè”... là một số bình luận của cư dân mạng sau khi phát hiện Kim Hấu xuất hiện trong phim.

Đây cũng không phải lần đầu Kim Hấu thử sức với điện ảnh. Trước Trại Buôn Người, cô từng chạm ngõ màn ảnh với vai Mộng Tuyền trong một bộ phim điện ảnh.

Kim Hấu (tên thật Nguyễn Thị Kim Ngân, SN 2001, quê Hải Phòng) là TikToker được nhiều người biết đến với loạt content xoay quanh niềm yêu thích đặc biệt dành cho dưa hấu. Cô từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2024, trước khi tiếp tục duy trì công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Kim Hấu tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, giờ là TikToker và diễn viên tự do. Ảnh: FBNV.

Kim Hấu bắt đầu được chú ý nhờ những video săn tìm và mua sắm các món đồ có hình dáng, màu sắc liên quan đến dưa hấu. Từ gấu bông, kẹp tóc, gối ôm đến bát đĩa, thớt hay phao bơi, cô gần như biến sở thích cá nhân thành một “vũ trụ dưa hấu” rất riêng. Slogan “Ở đâu có dưa hấu - ở đó có Kim Hấu” cũng dần trở thành dấu nhận diện của cô trên TikTok. Các video nhanh chóng được khán giả hưởng ứng, nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.

Đến năm 2023, Kim Hấu được đề cử hạng mục Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng tại WeChoice Awards 2023. Thời điểm đó, cô sở hữu khoảng 1,4 triệu người theo dõi và nhiều video có lượt xem lên tới gần 20 triệu.

Sau khi tạo được dấu ấn với hình ảnh “cô gái mê dưa hấu”, Kim Hấu dần mở rộng nội dung sang đời sống, du lịch, ăn uống và những khoảnh khắc thường ngày. Hiện tại, cô vẫn duy trì hoạt động đều đặn trên TikTok với khoảng 1,9 triệu người theo dõi.

Trên trang cá nhân, nữ TikToker cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến đi, trải nghiệm và cuộc sống.

Cô lấn sân điện ảnh, thỉnh thoảng tham dự các sự kiện, chia sẻ về chuyến đi trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nội dung ngày càng đa dạng, Kim Hấu vẫn giữ phong cách trẻ trung, cá tính cùng visual sáng, giúp cô duy trì hình ảnh dễ nhận diện trong nhóm những nhà sáng tạo nội dung lifestyle.

Một số hình ảnh đời thường của Kim Hấu. Ảnh: FBNV.

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