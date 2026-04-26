TikToker Hà Vy cười cợt EXO, bị yêu cầu xin lỗi thì xóa clip, ẩn kênh

Mới đây, TikToker Hà Vy bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đăng tải một đoạn clip bày tỏ quan điểm về concert của EXO tại TP.HCM. Video này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nữ TikTok này hiện đã xóa clip và khóa/ ẩn luôn kênh TikTok phụ này càng làm cho cộng đồng fans thêm phần phẫn nộ.

Cụ thể, sau concert PLANET #6 - EXhOrizon của EXO diễn ra tại TP.HCM, một TikToker Hà Vy đăng tải video trên kênh phụ “upinvy” để chia sẻ quan điểm cá nhân về số lượng người tham dự và ai là người hát.

Clip Hà Vy nói về EXO. Nguồn: MXH.

Cô chia sẻ: "Giờ Vy mới biết concert tối qua của EXO chỉ có 5 người. Chen, Beakhyun, Xiumin rời đi thì ai hát. Vy biết còn D.O nè rồi ai hát? Chả lẽ là Sehun hát, mà ông nội đó còn hay quên lời”.

Ngay sau đó, đoạn clip đã nhận về làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt từ fan EXO. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt câu hỏi “ai hát” là vô lý, bởi đội hình 5 người vẫn hoàn toàn đảm bảo phần vocal, rap lẫn trình diễn,... Thực tế, concert kéo dài gần 3 tiếng được đánh giá là trọn vẹn và đầy cảm xúc với người tham dự. Cô không đi xem nhưng lên clip thắc mắc. Thậm chí còn có phần cười cợt trong câu nói.

5 thành viên EXO trong buổi biểu diễn tối qua.

Trước phản ứng gay gắt, Hà Vy đã nhanh chóng xóa video và ẩn/khóa kênh TikTok phụ. Tuy nhiên, nội dung này đã bị ghi lại và lan truyền lại trên mạng.

Ở tài khoản chính, khi được hỏi lý do xóa clip, cô phản hồi rằng lúc quay “chưa nghĩ thấu”, thừa nhận câu đùa “kém duyên” và xóa để tránh lan tỏa tiêu cực. Nữ TikToker này phản hồi bình luận hỏi lý do xóa video nói về EXO: “Lúc đó chị quay chị chưa nghĩ thấu nên sáng nay chị thấy chị đùa kém duyên thật sự. Dù chị không có ý gì nên chị xóa để tránh lan tỏa điều ấy nhé”.

Phản ứng của Hà Vy khi cư dân mạng hỏi lý do xóa clip. Ảnh chụp màn hình.

Dù vậy, cách giải thích này vẫn chưa làm dịu được dư luận.

Trên mạng xã hội TikTok, từ khóa “Hà Vy nói về EXO” đang lọt top tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình.

Hà Vy ẩn luôn kênh đăng tải clip nói về EXO.

Nhiều người cho rằng với vị thế là một TikToker có ảnh hưởng, Hà Vy cần có lời xin lỗi rõ ràng và trực tiếp hơn, không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính các thành viên EXO. Một số phản ứng còn khá gay gắt như gửi email đến công ty quản lý hoặc “tấn công” các nền tảng mạng xã hội của cô.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù đây được xem là lời bông đùa thì cũng khó để chấp nhận. Bởi lẽ, ranh giới giữa “đùa” và phát ngôn thiếu nghiêm túc trong trường hợp này khá mơ hồ. Ngay trong clip, Hà Vy cũng không nói rõ đó chỉ là lời nói vui, nên càng khiến người xem dễ hiểu theo hướng tiêu cực. Và kể cả khi là đùa, không ít người vẫn nhận định đây là một cách thể hiện chưa tinh tế, phần nào gây mất thiện cảm.

Trong bối cảnh là một TikToker có sức ảnh hưởng, cách xử lý sau đó của cô cũng khiến dư luận chú ý. Việc xóa video, ẩn tài khoản và chỉ giải thích ngắn gọn rằng “chưa suy nghĩ thấu đáo” hay “tránh lan tỏa điều tiêu cực”, nhưng chưa có lời xin lỗi rõ ràng, đã khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa thỏa đáng.

Không ít người từng dành sự yêu mến cho Hà Vy, đặc biệt qua những nội dung về du lịch và đời sống gần đây, cũng bày tỏ sự thất vọng và cho biết họ đã thay đổi quan điểm sau sự việc này.

“Sao EQ kém dữ vậy. Cho dù đây là đùa cũng không nên ấy. Vy có biết là với nhiều người EXO là thanh xuân của họ không. Họ chờ 11 năm để có ngày hôm nay, và thực sự ngày hôm qua cả 5 thành viên đều làm rất tốt. Mình đã khóc khi xem đấy mà giờ lên nghe bạn cười cợt như vậy. Mình sẽ hủy follow bạn”,

“Đang có thiện cảm, thấy bạn này KOL mà nói chuyện thoải mái, vibe cũng thơ mà giờ có cái clip đi vào lòng đất thực sự ấy”, “Không để yên được, fans đang lụy ma tự dưng ở đâu không đi xem về đăng clip nói như này”, “Xóa clip không thèm xin lỗi luôn”.... là những bình luận của cư dân mạng trên khắp các nền tảng về vụ việc.

EXO ra mắt với 12 thành viên (2012). EXO được coi là nhóm nhạc mở ra kỷ nguyên mới cho Kpop - thế hệ thứ 3. Nhóm bắt đầu bùng nổ với hit quốc dân Growl, nhận được Daesang đầu tiên chỉ sau 1 năm hoạt động. Sau đó trải qua biến động nhân sự và ổn định với đội hình 9 thành viên (Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Lay, D.O., Kai, Sehun) từ năm 2015.

Hiện tại (tính đến tháng 4/2026), một số sân khấu hoặc hoạt động đặc biệt có thể chỉ xuất hiện 5 thành viên, gồm: Chanyeol, D.O., Suho, Sehun, Kai do lịch trình cá nhân hoặc nghĩa vụ quân sự.

Hà Vy (apinvy) là một TikToker có tiếng trên mạng xã hội với những nội dung nhép nhạc, du lịch, thời trang, đời sống thường nhật.

Hiện tại, trên tài khoản TikTok chính, cô nàng này sở hữu hơn 544N follower.

Hà Vy - từ đang nhận về nhiều thiện cảm từ netizen thì hiện tại nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cư dân mạng muốn cô phải có lời xin lỗi chính thức.

Trên các diễn đàn, Hà Vy thu về lượng fans lớn nhờ sự tự nhiên, gần gũi, và có gu. Thay vì xây dựng hình ảnh quá xa vời, cô chọn cách kể chuyện giản dị, khiến người xem có cảm giác thân thuộc như đang trò chuyện với bạn.

Hiện, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.