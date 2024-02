TikToker Giao Cùn dự đoán phim “Đào, phở và piano” sẽ hot được fanpage Thông tin Chính phủ hoan nghênh và nam chính Doãn Quốc Đam cảm ơn là ai?

Những ngày vừa qua, bộ phim “Đào, phở và piano” trở thành chủ đề gây bão trên MXH. Bộ phim khắc họa một Hà Nội hào hùng, bi tráng từ gần 80 năm trước, cùng cả nước dũng cảm chống lại kẻ thù xâm lược với sự góp mặt của dàn diễn viên xuất sắc như: NSND Trần Lực, Doãn Quốc Đam, Nguyệt Hằng,... Đáng chú ý hơn, đây là lần đầu tiên một bộ phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất, dù không PR, không phát hành rộng rãi nhưng lại được khán giả trẻ tìm tới và tự nguyện quảng bá.

Điều này phải kể đến những bài viết review của một số bạn trẻ yêu thích lịch sử, biết đến bộ phim và đã chia sẻ, lan toả lại trên MXH. Trong đó, TikToker Giao Cùn được cộng đồng mạng cho rằng là người trẻ đầu tiên nhắc về bộ phim “Đào, phở và piano” trên mạng và cũng là người truyền cảm hứng để nhiều người biết và mua vé xem phim.

Từ khi phim chưa ra rạp, Giao Cùn đã dự đoán đây là bộ phim bom tấn của Việt Nam trong năm

Theo đó từ ngày 15/3/2023, Giao Cùn đã đăng tải một video về bộ phim “Đào, phở và piano”. Thời điểm đó, bộ phim vẫn chưa được biết có ra rạp hay không mà chỉ xuất hiện một vài thông tin, hình ảnh hậu trường về bối cảnh trong phim. Tuy nhiên, Giao Cùn đã đăng tải một đoạn clip về phim và đưa ra dự đoán: "Đào, phở và piano dự kiến sẽ trở thành phim bom tấn nhất Việt Nam và là bộ phim 'hoành tá tràng' nhất về lịch sử trong nhiều năm gần đây" .

Tới thời điểm phim ra rạp và đã chiếu được gần 1 tuần, Giao Cùn tiếp tục đăng tải thêm một video và bày tỏ: “Có ai xem được đoạn video này và rất mong ngóng ra rạp xem Đào, phở và piano không. Nhưng có thể bạn không biết, phim chiếu được 6 ngày rồi. Không ai nói cho bạn biết điều này. Bởi rất nhiều lý do, phim do Nhà nước đặt hàng và chỉ được chiếu duy nhất tại rạp Trung tâm phim Quốc Gia. Lý do ít suất chiếu vì không ai xem, lý do không ai xem là bởi không ai biết phim đã ra rạp để đi xem” .

Cũng chính nhờ đoạn clip này của Giao Cùn mà nhiều bạn trẻ yêu lịch sử biết phim đã ra rạp, từ đó đi xem và tạo nên cơn sốt như hiện tại. Tuy nhiên, đoạn clip trên hiện đã được Giao Cùn ẩn đi trên trang cá nhân.

Song, với những góp phần giúp bộ phim được viral, Giao Cùn hiện trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm. Trên fanpage Thông tin Chính Phủ trong một bài đăng về “Đào, phở và piano”, phía dưới phần bình luận đã đăng tải hình ảnh của Giao Cùn kèm lời tán dương, khích lệ: “Vỗ tay cho bạn trẻ này. Việc các bạn trẻ tăng cường phổ biến thông tin về Đào, Phở và Piano là tín hiệu đáng mừng!”.

Không những thế, trong buổi cinetour mới đây, nam chính trong phim - diễn viên Doãn Quốc Đam cũng đã gửi lời cảm ơn đích danh đến Giao Cùn vì đã giúp lan toả bộ phim cũng như tình yêu về lịch sử đến nhiều người hơn.

TikToker Giao Cùn tên thật là Quỳnh Giao, cô bạn sở hữu 305,8k lượt theo dõi với rất nhiều clip về chủ đề lịch sử. Được biết, Quỳnh Giao có xuất phải điểm là học sinh chuyên Sử, từng tham dự nhiều dự án về lịch sử. Các nội dung mà Quỳnh Giao làm trên TikTok cũng chủ yếu về giới thiệu những cuốn sách, bộ phim lịch sử hay, kể về những kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa phổ thông mà chính cô bạn tự tìm hiểu được.

Đặc biệt, với cách tiếp cận cởi mở, giọng kể hiện đại, đúng chất Gen Z nên các video của Quỳnh Giao được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Có những video của cô bạn lên tới gần 10M lượt xem và rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng, Quỳnh Giao chính là nguồn cảm hứng mang đến sự tò mò, yêu thích hơn với bộ môn lịch sử.

