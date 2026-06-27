TikToker 7.5 IELTS gọi đồ ăn bằng tiếng Anh ở Hội An vì "chưa quen giọng bản địa": Gỡ clip và xin lỗi

Đoạn clip đã nhanh chóng được gỡ bỏ sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip gọi đồ ăn trong khách sạn bằng tiếng Anh của người đẹp chuyển giới Huy Hoàng. Cụ thể trong video, dù đi du lịch tại Hội An nhưng Huy Hoàng lại sử dụng tiếng nước ngoài để gọi phục vụ, order đồ ăn mang lên phòng.

Điều đáng nói, Huy Hoàng còn để kèm một chú thích trong clip: “POV (Point Of View: Góc nhìn cá nhân - PV): Bạn gọi room service (dịch vụ phòng) bằng tiếng Anh vì chưa quen với giọng bản địa”. Chính điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi, thậm chí chỉ trích vì thái độ được cho là thượng đẳng, có ý phân biệt vùng của Huy Hoàng.

Huy Hoàng nhận nhiều tranh cãi dữ dội khi làm nội dung gọi phục vụ phòng bằng tiếng Anh khi đi du lịch Hội An vì "chưa quen với giọng bản địa"

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thể hiện sự không đồng tình với cách làm nội dung này của Huy Hoàng. Cộng đồng mạng cho rằng việc nói chuyện bằng tiếng Anh, thể hiện khả năng ngoại ngữ vốn không có gì đáng lên án. Tuy nhiên khi ghép vào ngữ cảnh mà Huy Hoàng đưa ra trong video, việc nói tiếng Anh với người Việt khi đi du lịch Hội An chỉ vì không nghe được giọng địa phương khiến netizen bày tỏ: “Không bênh nổi”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tiếng Anh là dùng để giao tiếp nhưng không phải để phân biệt nhé bạn”.

- “Mình đồng ý khi đi du lịch ở nhiều tỉnh thành có thể sẽ không nghe quen hoặc hiểu giọng của người bản địa. Nhưng thông thường ở các nơi làm dịch vụ như khách sạn, họ sẽ nói giọng phổ thông với khách, phát âm chuẩn chứ đâu đến mức khó nghe để làm content như này”.

- “Chưa hiểu bạn này đang muốn thể hiện điều gì. Flex khả năng tiếng Anh tốt hay sao? Chứ người làm dịch vụ du lịch, khách sạn họ đều được đào tạo để sử dụng giọng phổ thông, nói chuyện dễ nghe nhất với khách hàng”.

- “Mình không thích những nội dung có ý chê giọng địa phương. Làm ơn hãy tôn trọng bản sắc, đặc trưng mỗi nơi. Bạn có thể chưa nghe quen nhưng cũng đừng làm những nội dung kiểu thể hiện, ố dề như vậy”.

- “Cá nhân mình nhiều khi đi đến đâu còn muốn lễ tân họ nói giọng địa phương để được nghe và có thể học theo vì mình thích sự đặc trưng ấy”.

- “Không bênh nổi, content vừa thể hiện vừa kệch cỡm quá”.

Trước những phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, Huy Hoàng đã nhanh chóng gỡ bỏ đoạn clip trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó ngay trong đêm, Huy Hoàng đã tăng tải một bài viết xin lỗi trên kênh TikTok cá nhân.

Ngay trong đêm, Huy Hoàng đăng tải bài viết xin lỗi đến người xem và gỡ bỏ đoạn clip gây tranh cãi

Theo đó, Huy Hoàng gửi lời xin lỗi vì đã gây ra cảm xúc tiêu cực cho người xem vì video của mình, thừa nhận cách hành văn đã mang đến nhiều hiểu lầm không đáng có. Song, Huy Hoàng khẳng định bản thân luôn muốn xây dựng nội dung tích cực, truyền tải thông điệp tốt đẹp và không bao giờ cổ xúy cho vấn nạn phân biệt vùng miền.

Huy Hoàng cũng bày tỏ đây sẽ là bài học để bản thân rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong việc làm nội dung trên MXH.

Hiện tại, bài đăng xin lỗi của Huy Hoàng vẫn nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ netizen.

Cho những ai chưa biết, Huy Hoàng sinh năm 2003, theo học ngành Quan hệ công chúng Đại học Văn Lang, từng chia sẻ đạt 7.5 IELTS. Huy Hoàng cũng từng là thí sinh gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Ngoài ra, Huy Hoàng còn làm công việc của một MC và nhà sáng tạo nội dung trên MXH.

Năm 2024, tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế tổ chức ở Thái Lan, Huy Hoàng tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vị trí phiên dịch phần trả lời ứng xử cho người đẹp chuyển giới Tường San. Thời điểm đó, không ít người cho rằng, Huy Hoàng có công lớn giúp Tường San tiến đến ngôi vị Á hậu với phần phiên dịch trôi chảy, mượt mà.